Una navetta gratuita per raggiungere più facilmente i Cantieri Culturali alla Zisa durante i giorni di Una Marina di Libri. Nasce dalla collaborazione tra AMAT Palermo, Comune di Palermo e l’associazione Una Marina di Libri E.T.S.l’iniziativa pensata per favorire una mobilità più semplice, condivisa e sostenibile in occasione del festival dell’editoria indipendente. Il battesimo ufficiale della navetta è previsto oggi, giovedì 4 giugno, alle 11.30, a Piazza Politeama, davanti alla fermata Turati. All’incontro pubblico saranno presenti il presidente di AMAT Palermo Giuseppe Mistretta, il vicepresidente Alessandra Sinatra, il direttore artistico di Una Marina di Libri Gaetano Savatteri e la presidente dell’associazione Una Marina di Libri E.T.S. Valentina Ricciardo.

La navetta gratuita dal Politeama ai Cantieri Culturali alla Zisa

Dal 4 al 7 giugno, cittadini, lettori, visitatori e appassionati potranno raggiungere la sede della manifestazione utilizzando la navetta gratuita messa a disposizione da AMAT Palermo, con partenza dalla fermata di Piazza Politeama. Il servizio punta a rendere più agevole l’accesso ai Cantieri Culturali alla Zisa, uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina, riducendo al tempo stesso il ricorso all’auto privata nei giorni del festival. La navetta, realizzata e personalizzata appositamente per l’occasione, diventa così anche uno strumento di comunicazione urbana: non soltanto un mezzo di trasporto, ma un segno visibile della collaborazione tra istituzioni, azienda pubblica e mondo della cultura.

Mobilità sostenibile e cultura

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il servizio pubblico e massimizzare l’impatto comunicativo del festival, offrendo una soluzione pratica per chi vuole partecipare agli appuntamenti in programma senza affrontare traffico, difficoltà di parcheggio e spostamenti complessi. Il messaggio è chiaro: lasciare l’auto, usare il trasporto pubblico e vivere il festival con maggiore comodità. Una scelta che guarda alla sostenibilità, ma anche alla qualità dell’esperienza dei visitatori. La collaborazione tra AMAT Palermo, Comune e Una Marina di Libri conferma inoltre il ruolo del trasporto pubblico come infrastruttura a servizio non solo della mobilità quotidiana, ma anche degli eventi culturali e della fruizione degli spazi cittadini.

Un servizio per cittadini e visitatori

La navetta gratuita rappresenta dunque un supporto concreto per accompagnare il pubblico verso Una Marina di Libri, facilitando la partecipazione a una delle manifestazioni culturali più attese della città. Per quattro giorni, il collegamento tra il centro cittadino e i Cantieri Culturali alla Zisa offrirà un’alternativa semplice e sostenibile, contribuendo a rendere il festival più accessibile e integrato con la vita urbana di Palermo.