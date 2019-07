Un festival ideato per divertirsi e per riflettere su come possiamo agire per migliorare il mondo in cui viviamo. E’ questo l’obiettivo del SiciliAmbiente Film Festival che ogni anno porta a San Vito Lo Capo film, documentari e cortometraggi legati al tema dell’ambiente e dei diritti umani. Ma non solo. Un programma ricco di incontri con scrittori e registi, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e numerose attività mattutine quali yoga, Shiatsu, uscite in barca a vela, immersioni, regate, Sup Rising, sport.

Si parte stasera, 14 luglio, alle ore 20.00, con la presentazione del libro “Squadra Mobile Palermo – L’avamposto degli uomini perduti” di Alessandro Chiolo. A seguire la cerimonia d’apertura (ore 21.30).

Alle 22.00, nel giardino del Palazzo La Porta verrà proiettato “Selfie”, il particolare film di Agostino Ferrente sugli adolescenti della periferia napoletana, in cui interverrà Riccardo Noury portavoce nazionale di Amnesty International Italia.

Grande interesse suscita “Waterpeace” (18 luglio) , il recital di Monia Ovadia sul tema delle migrazioni, che andrà in scena in spiaggia all’ora del tramonto.

Giunto all’undicesima edizione, il Festival, diretto dal regista Antonio Bellia, ogni anno coinvolge organismi impegnati a sostegno dell’ambiente e dei diritti umani, come Greenpeace ed Amnesty International che anche quest’anno presenzieranno alle prime due serate d’apertura.

In totale saranno sessanta i film in concorso nei sei giorni di programmazione e due giurie assegneranno i premi per i lungometraggi e i cortometraggi. Due le sale di proiezione: Sala 1 – Giardino di Palazzo La Porta (sede del Comune) – Via Savoia 167, Sala 2 – Spiaggia porto turistico (zona diving)

INFO POINT: Piazza Santuario – Via Savoia ore 17,30 > 23

Il programma completo dell’evento