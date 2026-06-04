Foto sulla luce e il calore del territorio

Fotografie per raccontare la luminosità e il calore del territorio palermitano. É questo il tema scelto da Amg Gas – il principale operatore di mercato nella vendita di luce e gas ai clienti domestici della città di Palermo – per il suo primo concorso di fotografia.

Il concorso, che prende il via oggi, è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni. Si potrà partecipare fino al 20 giugno: attraverso l’indirizzo web www.scattapalermo.it, è possibile effettuare la procedura di registrazione, compilando un apposito modulo, e caricare la propria opera fotografica che racconti Palermo e il suo territorio attraverso luce e calore.

Tre i premi in palio: un viaggio per due persone in Norvegia per vivere l’emozione dell’aurora boreale (primo classificato), una bici elettrica (secondo) e un cellulare iPhone 17 Pro Max (terzo).

Il tema scelto è fortemente legato al territorio palermitano e alla sua identità, elementi che caratterizzano da sempre Amg Gas: per partecipare al concorso le foto dovranno descrivere e raccontare la città metropolitana di Palermo e il suo hinterland ma soprattutto tutto ciò che dal punto di vista dell’immaginario collettivo li contestualizza, e, in particolare, appunto, luminosità e calore.

Verranno premiate le prime tre foto classificate, che verranno scelte attraverso una votazione popolare: chiunque avrà la possibilità di votare le immagini in concorso. Per esprimere la preferenza va utilizzato il link che consente l’accesso alla galleria fotografica on line, dove sono visibili le foto in gara, e alla piattaforma di voto. Il link viene fornito a tutti i partecipanti che hanno effettuato il caricamento dell’immagine e può essere condiviso con chiunque. La fase di voto va dal 22 giugno al 1° luglio: possono essere espresse un numero massimo di 5 preferenze.

Entro il 2 luglio si riunirà la giuria di qualità – composta da rappresentanti della società promotrice Amg Gas ed esperti, alla presenza di un funzionario della Camera di commercio o di un notaio – che prenderà visione delle opere fotografiche e procederà alla verifica delle preferenze della votazione popolare per accertarne validità e correttezza. Le prime tre fotografie classificate si aggiudicheranno i tre premi in palio.

Trenta foto tra quelle che hanno partecipato al concorso, comprese le tre immagini vincitrici, saranno selezionate dalla giuria ed esposte in una mostra, che sarà organizzata da Amg Gas nel loggiato del teatro Politeama. La mostra sarà inaugurata il 7 luglio e avrà la durata di un mese.