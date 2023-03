Trovato l’amianto nella sede dell’Asp di Palermo in via Giacomo Cusmano nella zona degli ambulatori al terzo piano. Gli ambulatori sono stati spostati e la zona è stata sigillata per eseguire i lavori di sostituzione del pavimento.

“A seguito di bando, nel mese di Ottobre 2020 l’Azienda Asp di Palermo ha trasmesso al dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato all’inserimento nel piano operativo ambiente FSC 2014/2020 di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici e ospedalieri, tra i quali il terzo piano del Pta Centro per presenza di amianto nella pavimentazione in linoleum e nella sottostante colla (come emerso da un sondaggio effettuato) – dicono dall’Asp –

L’intervento è stato inserito nel Piano Operativo e, a seguito di sottoscrizione di un’apposita convenzione Asp-Dpcrs, si è provveduto ad espletare tutte le procedure per la rimozione e smaltimento in sicurezza con regolare procedura di appalto e affidamento dei lavori ad una ditta specializzata, ciò in condivisione con tutti i servizi interessati.

Il terzo piano del poliambulatorio è stato isolato e il cantiere, in funzione da giovedì scorso, è stato interdetto ai non addetti ai lavori. I tecnici hanno evidenziato che l’amianto era sigillato e non ha potuto creare problemi di salute, né ai lavoratori, né agli utenti”.