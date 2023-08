La raccolta dei rifiuti bloccata in questi ultimi giorni ha prodotto la formazione di discariche a cielo aperto a Palermo. E come spesso accade si ripetono gli incendi di rifiuti.

I roghi sono divampati in via Brunelleschi, in via Tiepolo, in viale Lazio angolo via Empedocle Restivo, in vicolo Giordano e via Decollati. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore a spegnere i roghi.

Un incendio rifiuti anche in provincia di Palermo a Misilmeri in contrada Marraffa.

La Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, ha detto in questi giorni che per eliminare la spazzatura accumulata per strada dopo i problemi sorti in discarica per l’incendio che ha coinvolto l’impianto, ci vorrà almeno una settimana.