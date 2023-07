Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati in un incendio nella zona di Montelepre lungo la circonvallazione a protezione del bosco. Sono impegnate diverse squadre per cercare di proteggere la zona del bosco di Santa Venera. Altri roghi sono divampati nella zona di Cerda, Partinico e nei pressi del lago Poma. Le alte temperature di questi giorni e le azioni sconsiderate di qualcuno la causa degli incendi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e sterpaglie.

I precedenti

Nei giorni scorsi incendi in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati per fronteggiare le fiamme ad Altofonte nella zona di Giacalone e nel partinicese. Qui ci sono stati diversi roghi tra Partinico, Balestrate e Trappeto. Le fiamme sono divampati nella zona del santuario Madonna del Ponte, nella zona del cimitero di Balestrate e nella zona di via Giambruno a Trappeto.

Gli incendi dei giorni scorsi

I vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo. I roghi sono divampati a Partinico, Castellana Sicula, Corleone a Bagheria, Termini Imerese e Monreale.

Gli incendi hanno divorato ettari di macchia mediterranea, boschi e sterpaglie. Pompieri e forestali hanno protetto le abitazioni minacciate e le aziende agricole.

Altra nottata di incendi

Altra serata e nottata di incendi a boschi e macchia mediterranea nella provincia Palermitana. L’aumento esponenziale delle temperature sta coincidendo con questa impennata di roghi. Ad essere messe in pericolo anche alcune abitazioni nelle zone a cavallo tra Misilmeri e Bolognetta, i vigili del fuoco sono riusciti fortunatamente a preservare gli immobili e ad evitare danni ben peggiori.

Case minacciate

Le case sono state minacciate dal fuoco a Misilmeri e Bolognetta in particolare. Per l’esattezza in contrada Scozzari a Misilmeri e sulla statale 121 di Bolognetta dove nei pressi insistevano alcuni immobili. I pompieri hanno anzitutto circoscritto le fiamme per evitare la loro avanzata, creando una vera e propria barriera. Per tutta la notte incessanti i lavori per spegnere tutto e mettere in sicurezza.

Nella zona del Partinicese

Altri incendi si sono sviluppati anche nella zona del Partinicese. Fuoco nelle aree rurali tra Partinico, Trappeto e Balestrate. Le situazioni più pericolose potenzialmente ai piedi della “montagna del re” a Partinico e nei pressi del santuario della Madonna del ponte. In tutti i casi i vigili del fuoco, grazie al loro lavoro, hanno evitato che le fiamme potessero ulteriormente propagarsi. I danni sono stati molti limitati, nessun ferito e neanche problemi alle cose. Sempre a Partinico fuoco sulla provinciale 17, sulla statale 186 in direzione Borgetto e nella zona del cimitero dove è andato in fiamme un canneto.

