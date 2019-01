Il mondo del calcio potrebbe vivere ancora un’altra tragedia: dopo la Chapecoense, squadra brasiliana che morì per la caduta di un aereo in Colombia e dopo il presidente del Leicester, recentemente deceduto a causa del crollo del proprio elicottero.

Questa volta si tratta di Emiliano Sala. Attaccante argentino, recentemente acquistato dal Cardiff City (Premier League). Il giocatore era stato prelevato da qualche giorno dal Nantes, squadra di Ligue 1. Secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi, il ragazzo era a bordo di un piccolo aereo turistico che nella notte del 21 gennaio doveva portarlo proprio nella capitale gallese.

Sala era andato a Nantes per salutare l’ultima volta i suoi compagni ma l’aereo sul quale è partito non è mai arrivato ed è scomparso dai radar. Del velivolo non si hanno completamente tracce. La guardia costiera sta facendo delle ricerche vicino a degli isolotti nello Stretto della Manica, la zona nella quale i radar hanno perso il segnale con l’aereo.

La Premier a pochissimi mesi dalla scomparsa di Vichai (presidente del Leicester) vive ancora una volta ore di ansia. La speranza è l’ultima a morire ma è chiaro come il sole che la situazione potrebbe assumere dei risvolti davvero drammatici. Sempre secondo le fonti britanniche a bordo dell’aereo ci sarebbero stati due passeggeri, uno dei quali proprio la nuova punta del Cardiff.