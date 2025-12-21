Una ragazza è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da alcuni colpi di fucile esplosi in piazza Nascè, a pochi passi e a due anni esatti di distanza dall’omicidio Celesia, avvenuto nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi.

La sparatoria è avvenuta intorno alle due e mezza di notte. Secondo una prima ricostruzione, la giovane non sarebbe stata l’obiettivo dell’azione armata, ma una vittima collaterale della sparatoria esplosa in strada. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane ferita per sbaglio da un colpo di fucile mentre si trovava in centro a Palermo in piazza Nascè si chiama Valentina Peonio. La giovane era in compagnia di alcuni amici quando è stata ferita da un colpo partito da un fucile. Non sarebbe stata lei il bersaglio, sarebbe stata colpita per errore. Chi ha sparato era a bordo di una Smart.

La giovane è stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia.

Ma la follia prosegue con la fuga dell’aggressore a bordo di una Smart. Subito dopo aver sparato, ha investito due pedoni all’altezza di via Mazzini durante la corsa per far perdere le proprie tracce. E poi ha proseguito in direzione piazza don Bosco.

Poco dopo, intorno alle 3, l’intera area all’altezza di piazzetta Nascè è stata chiusa al traffico e transennata dalla polizia e dai carabinieri con il nastro rosso e bianco. Gli agenti hanno avviato i rilievi e le attività di controllo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica della sparatoria e individuare i responsabili. Tra le piste battute dagli investigatori ci sarebbe anche un regolamento di conti tra bande.