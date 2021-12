Il segretario rieletto: "Amap e Amg siano gestite con logiche industriali"

Andrea Perrone, 48 anni, dipendente di 2iretegas, è stato riconfermato segretario generale della Femca Cisl Palermo Trapani. La rielezione è avvenuta oggi al termine del congresso della Federazione, che si è svolto all’Hotel Saracen di Isola delle Femmine nel Palermitano.

Al vertice hanno preso parte oltre ai delegati, il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, il reggente della Femca Cisl Sicilia, Franco Parisi e la segretaria generale della Femca Cisl, Nora Garofalo. Fra i vari temi trattati da Perrone nella sua relazione, quello relativo a Amap e Amg.

Perrone “Amap e Amg Appaiono ancora appendici della politica”

“Entrambe le aziende – sottolinea – nonostante siano da considerare vere e proprie industrie per servizi erogati e prospettive future, continuano ad apparire appendici della politica. Serve un cambio di passo radicale che parta dalla questione del personale, attualmente sottodimensionato, dato che all’Amap operano 708 unità e all’Amg 240, di cui 140 nel settore dell’illuminazione pubblica”.

Perrone rimarca come soprattutto rispetto all’Amap vadano affrontati e superati problemi ormai atavici che danneggiano da un lato i lavoratori e dall’altro i cittadini.

“Il paradosso dell’erogazione idrica, problemi con siccità e piogge”

“Siamo al paradosso di problemi di erogazione idrica sia in caso di siccità sia in caso di piogge – aggiunge Perrone – e questo avviene perché nelle reti e negli impianti sono stati effettuati interventi tampone, mai risolutivi. A pagarne le conseguenze sono i dipendenti a cui si chiede quotidianamente di compiere un miracolo e ai cittadini, privati di un servizio essenziale come quello relativo all’acqua”.

Pata e Pitisci alla segreteria

Sono stati eletti nella segreteria Femca Cisl Palermo Trapani anche Calogero Pata e Antonella Pitisci.