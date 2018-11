Tour umbro per AndrosBasket Palermo: le ragazze siciliane in 48 ore affronteranno prima la PF Umbertide e poi andranno a Orvieto. Il primo match si disputerà domenica alle ore 19:30 al PalaMorandi. L’incontro si preannuncia piuttosto ostico, così come l’anno scorso.

Le avversarie umbre, seppur con soli sei punti in classifica, vantano il quarto miglior attacco del campionato. Merito soprattutto di Giudice che vanta una media punti di 16.9 a partita. Per le ragazze di Palermo si aggiunge qualche difficoltà di roster, a causa di diversi infortuni: Novati, ad esempio, è reduce dall’operazione al crociato anteriore.

Gli arbitri dell’incontro Simone Settepanella di Roseto degli Abbruzzi (TE) e Lorenzo De Ascentiis di Giulianova (TE). Diretta streaming della partita sulla pagina Facebook del partner 0766News – Trip Tv.