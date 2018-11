l'inizio del match alle 16,30

AndrosBasket deve riscattarsi: le ragazze di coach Coppa, vogliono dare una risposta dopo la prima sconfitta stagionale della scorsa settimana. Le ragazze palermitane andranno in casa della Medoc Forlì. Le avversarie sono al momento, le ultime in classifica, ma alquanto temibili.

La classifica probabilmente è figlia dell’inesperienza: la squadra emiliana, infatti, è tra le più giovani del campionato e questo può essere un’arma a doppio taglio. Come spiega l’ala di AndrosBasket, Liliana Miccio: “Forlì è una squadra giovane, le giovani spesso danno più fastidio rispetto a squadre più tecniche. – esordisce Miccio – Quest’anno sono cambiate, hanno perso molto con la partenza di una giocatrice come Missanelli, però è una buona squadra con un gruppo che è cresciuto insieme e giocano bene”.

“Tutto dipende da noi, come ci approcciamo e difendiamo: non dobbiamo farci trasportare al loro ritmo, ma dettare noi il ritmo della partita”. L’inizio del match è previsto per sabato alle ore 16:30 e l’arbitro della gara sarà il signor Daniele Sidoli di Vezzano sul Crostolo (RE) e la signora Sara Canali di Gandino (BG).