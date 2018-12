Le cestiste palermitane hanno espugnato il PalaMariotti di La Spezia battendo le avversarie locali per 44 – 59. Prova difensiva degna di nota per le atlete di Santino Coppa. Vittoria ancora più prestigiosa se si considera che nel palazzetto ligure in questa stagione nessuno era mai uscito vittorioso.

Nonostante le condizioni fisiche precarie di alcune giocatrici come Cupido (problema al piede) e Vandenberg (distorsione alla caviglia), AndrosBasket sfodera una meravigliosa prestazione che vale punti d’oro. La prima frazione si chiude con un 14 – 21 firmato prevalentemente Miccio.

Nel secondo quarto Andros concede solo sei punti alle spezzine e si chiude sul punteggio di 20 – 34. Nel terzo periodo c’è una reazione d’orgoglio per le giocatrici di casa che realizzano 13 punti abbozzando una rimonta, che rimane vana: si conclude sul 33 – 46.

Il quarto periodo, infine, è perfettamente orchestrato da Andros che porta a casa la vittoria 44 – 59. Miccio è la top scorer con 21 punti realizzati, mentre la seconda è Verona, capitano delle palermitane che chiude con 13 punti e 8 rimbalzi.

Una vittoria importante per il morale e per il rilancio nel girone di A2. Mancano ancora tante gare e le giocatrici di Coppa dovranno pedalare parecchio per raggiungere i risultati sperati, ma giocando così, le soddisfazioni saranno tante.