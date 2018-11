Arriva la seconda sconfitta consecutiva per AndrosBasket Palermo: l’Umbertide batte le siciliane con il netto punteggio di 71 – 56. Coach Coppa non poteva contare su diverse giocatrici del suo roster, ma la società non cerca alibi.

Ad Andros è mancato del tutto il gioco e la forza per contrastare la compagine umbra. Umbertide, come già annunciato, vanta il quarto miglior attacco della categoria e l’ha dimostrato ancora una volta in questa partita.

Stoica la prestazione di Marta Verona, capitano della formazione palermitana, che gioca benissimo per 40′ e si regala 20 punti e ben 14 rimbalzi.

Resta il rammarico per essersi trovati sul 12 – 24 nel secondo periodo: da lì in poi, il buio totale per le ragazze di Coppa, che spengono la luce e accendono i sogni di vittoria di Umbertide. L’obiettivo, ora, sarà battere Orvieto sempre in terra umbra nel match di martedì alle ore 15:30.