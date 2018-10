Al PalaMangano l’Andros Basket ospita Campobasso, per uno scontro al vertice. Il match si disputerà sabato alle ore 16 ed è valido per il campionato di Serie A2 femminile. Entrambe le compagini hanno raccolto quattro vittorie in altrettanti incontri disputati. Magnolia Campobaso tra le sue fila può contare su una campione del mondo: Giulia Ciavarella, che con la nazionale ha vinto gli internazionali di 3×3 quest’estate.

Rosa Cupido, playmaker dell’Andros Basket ha commentato così l’incontro: “Campobasso arriva qui con quattro vittorie su quattro, sono tutte giocatrici singolarmente molto forti, ci toccherà fare una partita completa dall’inizio alla fine senza mai staccare la spina”.

“La loro giocatrice più temuta? Io penso che quando ce ne sono tante forti individualmente devi concentrarti un po’ su tutte, perché magari chi lasci perdere invece ti dà più problemi, dobbiamo stare tutte e cinque concentrate in difesa e fare il massimo”.