Sconfitta amara per le ragazze dell’AndrosBasket contro l’Infinity Bio Faenza. Le palermitane perdono 48 – 49: decide un canestro di pregevole fattura di Simona Ballardini.

Coach Coppa può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: nonostante i tantissimi infortuni, le proprie giocatrici se la sono giocata alla pari e hanno dovuto cedere il passo solo nel finale. Vandenberg è la solita macina punti (12), oggi superata in squadra solo da Riccio (13).

La partita così come dice il risultato, è stata equilibratissima per tre quarti. Chiaramente non è facile portare a casa un risultato con solo due cambi a disposizione. Adesso testa bassa e pedalare per essere pronti a tornare alla vittoria nella prossima giornata di A2.