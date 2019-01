Strepitoso rientro dalle vacanze invernali per AndrosBasket che al PalaMangano stravince contro una modesta Athena Roma. Coach Coppa può dirsi estremamente soddisfatto dato il ritorno in grande spolvero delle sue ragazze in questa prima uscita del 2019.

Il primo periodo è già una sentenza sul match: 28 – 8. Un più 20 che non lascia spazio a interpretazioni. Nel secondo periodo la differenza è ancora più marcata. Athena Roma si riconferma con 8 punti mentre le ragazze palermitane ne mettono a canestro 27 arrivando a un 55 – 16 netto.

Nel terzo periodo addirittura, AndrosBasket non subisce neanche un canestro e le romane rimangono bloccate a 16 punti realizzati. Punteggio 74 – 16. Nel quarto e ultimo periodo si delinea il risultato finale, con Andros a 86 e Athena, che esegue il miglior periodo del match che sale a 36.

Mattatrice del match Russo con 23 punti, segue a ruota Vandenberg. Andros adesso si ritrova a soli due punti da Magnolia Campobasso che guida il campionato a 26. Nell’Athena Roma da sottolineare solo i 5 punti di Valentina Vignali, vera e propria star di Instagram con oltre due milioni di follower. La Vignali è famosissima per le sue pose sportive e sexy sui social, Athena per oggi dovrà consolarsi così.