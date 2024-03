il concerto

Angelina Mango (unica data in Sicilia), vincitrice del Festival di Sanremo 2024, e la band rivelazione BNKR44, sono i primi due artisti protagonisti della seconda edizione del piccolo festival – che nella prima edizione ha ospitato Chiello, Bresh e Giuse The Lizia – organizzato da GoMad Concerti, e Puntoeacapo concerti con la collaborazione del Comune di Bagheria, che si terrà il 2 agosto al piccolo parco urbano di Bagheria sei dischi di platino e due dischi d’oro per un totale di oltre 200 milioni di stream audio e video, un primo tour nei club completamente sold out, una data evento al Fabrique di Milano e una nuova leg nei club italiani anch’essi sold out con diversi raddoppi, al vertice delle classifiche di vendita e dei brani più trasmessi dalle radio.







La vincita a Sanremo 2024

E’ l’anno di Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo 2024 alla sua prima partecipazione con il brano “La Noia”, scritto con Madame e Dardust e prodotto sempre da Dardust con E.d.d prossima a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, quello che Angelina sta vivendo è un successo inarrestabile che la vede infrangere record su record, macinando milioni di stream e view

e raccogliendo un consenso unanime di pubblico e critica.

Al Festival di Sanremo ha anche vinto il premio “Lucio Dalla” assegnato dalla stampa web, radio e tv e il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale e “La Noia”, certificato disco di platino, ha raggiunto la vetta dell’airplay radio e superato 77 milioni e mezzo di ascolti e visualizzazioni, entrando anche nelle viral chart di 25 Paesi europei, tra cui il Regno Unito dove ha

raggiunto la Top30.

BNKR44, la band vincitrice di Sanremo giovani

BNKR44, vincitori di Sanremo giovani 23 e rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo 2024, vola nelle classifiche con il singolo “governo punk”, ora certificato Disco d’Oro (FIMI/GFK). Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares stanno ottenendo ottimi risultati anche con il singolo “ma che idea” in collaborazione con Pino D’Angiò, attualmente tra i 20 brani più trasmessi dalle radio italiane. Il brano è un vero e proprio ‘tormentone’, virale sulle piattaforme social e tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali. “Governo punk” è il brano con cui il gruppo ha gareggiato al Festival di Sanremo, scritto dagli stessi BNKR44 con Jacopo Ettorre, mentre “Ma che idea” è una nuova versione, rivisitata e a cui è stato aggiunto un nuovo verso, della celeberrima hit “Ma quale idea” di Pino D’Angiò, con cui i ragazzi hanno duettato nella serata delle cover.

