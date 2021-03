AVEVA 70 ANNI

Monreale in lutto per la morte di Emilio Angelini, già professore di Storia e Filosofia al liceo classico “Emanuele Basile” fino agli anni ’90. Angelini, 70 anni, ha insegnato a tante generazioni di monrealesi. Oltre ad essere un apprezzato docente, è stato anche un apprezzato scrittore di romanzi e libri storici. Viveva nella casa di Altavilla Milicia di fronte al mare. Nel paese del Palermitano, Angelini si candidò anche ad alcune tornate elettorali. La sua ultima apparizione risale al 2019 con la partecipazione alla presentazione del libro di Tonino Russo (scrisse la prefazione) nella villa comunale.

“Ciao Emilio – ha scritto Tonino Russo su Facebook salutando l’amico scomparso -, mente geniale spesso non compresa da tutti. Sei stato il professore della porta accanto che avrei voluto avere e che non ho avuto la fortuna di avere. Ti sono ugualmente grato per quanto mi hai insegnato nella vita e per la mia recente esperienza letteraria. Ricordo i lunghi pomeriggi passati assieme a correggere le bozze dei capitoli. Ricordo anche i tuoi recenti scritti che mi hai girato per un parere. Ora mi appaiono come l’anticipazione di uno scherzo di pessimo gusto. Avevi ancora tanto da insegnare e il diritto di aver riconosciuta la tua arte letteraria. Chissà se il tempo sarà galantuomo e generoso”.