Si è costituita ieri a Roma l’associazione italiana degli avvocati tributaristi (Aiat). L’ Associazione ha la finalità di promuovere il profilo professionale specialistico dell’avvocato tributarista, nonché la formazione e l’aggiornamento professionale in diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale e di tutelare gli interessi generali dei contribuenti, nonché quelli collettivi dell’avvocatura tributaria, anche nei confronti delle istituzioni, dell’amministrazione finanziaria e delle giurisdizioni.

In tale ambito l’Associazione organizzerà corsi, scuole di specializzazione, convegni, seminari e attività formative nel settore tributario, con caratteristiche di rilevante scientificità.

L’Aiat, associazione di professionisti, vuole favorire rapporti di solidarietà, amicizia e collaborazione tra gli Avvocati Tributaristi italiani e i professionisti che esercitano all’estero attività analoghe o affini, con particolare attenzione ai giovani professionisti ed a coloro che operano in ambito internazionale; a tal fine approfondirà e studierà le questioni giuridiche, fiscali, economiche e professionali di interesse per la categoria, anche in una prospettiva comparata e internazionale, favorendo, attraverso lo scambio di esperienze, informazioni e reciproca collaborazione, l’avvio e lo sviluppo delle attività professionali dei propri associati, anche all’estero.

In sede di costituzione sono stati nominati il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori. Presidente è stato nominato il professore avvocato Angelo Cuva, presidente della camera avvocati tributaristi di Palermo e docente di diritto tributario Unipa; vice presidenti l’avvocato Barbara Benazzi, presidente della camera degli avvocati tributaristi della Liguria e l’avvocato Fabio Pace, presidente della camera Lombarda degli avvocati tributaristi; segretario l’avvocato Daniele Baldassare Giacalone, vice presidente della camera avvocati tributaristi di Palermo, Tesoriere l’avvocato Daniele Vitello ,presidente della camera avvocati tributaristi di Agrigento.

Consiglieri gli avvocati Salvatore Barbera (Enna), Piero Bellante (Verona), Fabio Ciani (Milano), Accursio Gallo (Palermo) e Renato Torrisi (Catania). Il Collegio dei Revisori è composto dall’avvocato Castrenze Giamportone, presidente dei revisori della camera avvocati tributaristi di Palermo, dall’avvocato Giuseppe Marino, del Foro di Napoli e dal professore avvocato Giovanni Moschetti, presidente della camera tributaria di Padova e docente di diritto tributario Unipd.