L’ordinanza del Comune di Palermo sarà valida dal 16 al 19 luglio

Limitazione della circolazione al centro (via Vetreria, via Spasimo piazza Vittorio Emanuele Orlando) ma anche in prossimità di via D’Amelio nei giorni che precedono il XXXII anniversario della strage che costò la vita al giudice Paolo Borsellino ed a cinque agenti della scorta.

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento delle iniziative che si terranno in città ha emesso un’ordinanza (la 841) di limitazione della circolazione in alcune vie cittadine che sarà valida dal 16 al 19 luglio, giorno dell’anniversario. Un provvedimento che arriva a breve distanza da quello ben più ampio per il 400mo Festino di Santa Rosalia che interessa un perimetro più esteso ed oltre 80 vie del centro.

Le vie interessate dall’ordinanza del Comune

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta veicolare, con rimozione forzata ambo i lati, nella seguenti vie:

Dalla mezzanotte del 16 luglio alle 24 del 19 luglio e comunque fino a cessate esigenze, nell’intera via della Vetriera;

Dalla mezzanotte del 16 luglio alle 24 del 19 luglio e, comunque, fino a cessate esigenze, nell’intera via dello Spasimo;

Dalla mezzanotte del 16 luglio alle 24 del 19 luglio e, comunque, fino a cessate esigenze, nell’intera via Francesco Riso;

Dalle del 17 luglio alle 2.00 del 18 luglio e, comunque, sino a cessate esigenze, intera via Ingegner Nicolò Mineo e in via G. L. Bernini, nel tratto compreso tra via Cimabue e viale Regione Siciliana;

Dalla mezzanotte alle 24 del 18 luglio e, comunque, fino a cessate esigenze, in via Agostino Catalano, 40 metri prima e dopo l’ingresso della Caserma “Pietro Lungaro”, nell’intero tratto di largo Claudio Traina, nonché in via Emanuela Loi, per 20 metri dall’incrocio con via A. Catalano;

Dalle 7 del 17 luglio alle 24 del 17 luglio. e, comunque, sino a cessate esigenze, sull’intera piazza Vittorio Emanuele Orlando;

Dalle 07 del 18 luglio alle 24 del 19 luglio nelle intere vie M. D’Amelio e Autonomia Siciliana;

Dalla mezzanotte alle 24.00 del 19 luglio e, comunque, sino a cessate esigenze sull’intera piazza Rossi.

Il provvedimento ordina, inoltre, la chiusura temporanea del traffico lungo l’itinerario interessato dal passaggio del corteo. Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 841 del 10 luglio 2024.