Due nuove tratte

Volotea si prepara a decollare da Palermo verso nuove destinazioni internazionali. Infatti, la compagnia aerea, tra quelle con la più rapida crescita in Europa, annuncia la propria offerta per la stagione estiva 2025 per la sua base operativa palermitana: dall’anno prossimo si potrà volare con comodi collegamenti diretti alla volta di Bilbao e Heraklion. Queste nuove rotte consentiranno ai passeggeri siciliani di raggiungere comodamente il cuore dei Paesi Baschi e l’isola di Creta, rafforzando il ruolo di Volotea come vettore di riferimento per le destinazioni turistiche e culturali.

Più precisamente, la rotta Palermo-Bilbao sarà operativa dal 12 aprile 2025 con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, offrendo più di 20.500 posti. Il collegamento verso Heraklion sarà, invece, disponibile a partire dall’8 luglio 2025 per l’intera stagione estiva, con una frequenza settimanale, il martedì, e un’offerta di 2.880 posti in vendita.

Volotea si prepara a chiudere un anno all’insegna della crescita a Palermo

Da gennaio a ottobre 2024, Volotea ha registrato ottime performance presso l’aeroporto Falcone e Borsellino, con oltre 443.000 passeggeri trasportati (+15% rispetto al 2023), su oltre 2.800 voli (+15% vs 2023) e un’offerta in termini di posti di oltre 481.000, segnando sempre un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Molto bene anche il seat load factor, ovvero il tasso di riempimento dei voli, pari al 92% e il completion factor – la percentuale di voli operati con successo – che raggiunge il 99,3%​​. Inoltre, durante il periodo di traffico più intenso, il numero di dipendenti ha toccato le 42 persone.

Un’offerta di livello riconosciuta anche da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei: 9 passeggeri su 10 in partenza da Palermo consiglierebbero la compagnia a familiari e amici.

Il vettore prevede di chiudere il proprio 2024 a Palermo trasportando circa 501.000 passeggeri, il che rappresenterebbe una crescita del +16% rispetto al 2023, con circa 3.200 voli e un’offerta complessiva in termini di capacità di quasi 543.000 posti.

“Palermo rappresenta una città molto importante per i nostri obiettivi di crescita: qui abbiamo aperto la nostra seconda base operativa italiana nel marzo 2013 e da allora abbiamo sempre confermato il nostro impegno a livello locale. Ad oggi possiamo dire di aver trasportato complessivamente a Palermo oltre 5.2 milioni di passeggeri e ovviamente non vogliamo fermarci qui – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Le due nuove destinazioni internazionali per il prossimo anno ci permetteranno di favorire nuovi flussi turistici tra la Sicilia e il resto di Europa, per un totale di 20collegamenti operati per il 2025, consolidando ulteriormente la nostra presenza sul territorio e supportando al contempo il turismo e lo sviluppo economico locale”.

“Volotea aumenta la sua offerta dallo scalo palermitano con due nuove rotte per la prossima stagione estiva 2025, confermando così la storica collaborazione con l’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino – commenta Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo – Quest’anno la base Volotea di Palermo è cresciuta a doppia cifra in termini di viaggiatori trasportati, e questi nuovi collegamenti avranno certamente un impatto positivo sul territorio palermitano”.

Il 2024 di Volotea in Italia

Dall’inizio dell’anno ad ottobre, Volotea ha trasportato più di 3.4 milioni di passeggeri in Italia su oltre 22.000 voli, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia aerea prevede, inoltre, di chiudere il 2024 superando circa i 4 milioni di passeggeri nel nostro Paese, il che rappresenterebbe una crescita del 10% rispetto al 2023. I miglioramenti nella connettività e l’alta qualità del servizio offerto, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’esperienza a bordo, hanno permesso a Volotea di raggiungere in Italia un NPS (Net Promoter Score) – l’indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti – di 38.1 punti dall’inizio dell’anno, che raggiunge i 49.5 punti tra i clienti Megavolotea. Inoltre, 9 clienti Megavolotea su 10 consiglierebbero la compagnia a familiari e amici.

