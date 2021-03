LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Domani è in arrivo in Italia l’anticiclone sub tropicale africano con bel tempo un po’ ovunque con clima primaverile e temperature che toccheranno i 26 gradi. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un ulteriore rialzo delle temperature con punte anche di 27 gradi.

Sabato cielo sereno sul Catanese e sulle zone interne siciliane. In provincia di Palermo ci saranno nuvole sparse, alternate ad ampie schiarite.