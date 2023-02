Milano al centro della moda

L’hair stylist palermitano Marco Bargione ha partecipato alla Milano Fashion Week, uno degli eventi di moda più importanti al mondo che richiama i migliori brand di moda e arte e personaggi famosi dello spettacolo, anche internazionali. Questo è stato il coronamento di una carriera costellata di soddisfazioni per il professionista palermitano, il quale ha avuto l’opportunità di partecipare a uno degli eventi più glamour di Milano, capitale della moda insieme a Parigi, New York, Londra e Tokyo.

La kermesse milanese della moda

Dal 21 al 27 febbraio Milano è stata al centro della moda mondiale, seguendo come di consueto New York e Londra durante il fashion month, il mese dedicato alla presentazione delle nuove collezioni. A Milano si è svolta la seconda edizione annuale della sua Fashion Week, questa volta dedicata alle collezioni donna autunno/inverno 2023-24. Oltre alle numerose sfilate, la settimana della moda ha in serbo un variegato calendario di eventi, tra mostre, presentazioni e DJ set. Alla importante kermesse ha partecipato anche l’hair stylist palermitano Marco Bargione per il brand internazionale Anton Giulio Grande.

La collaborazione con Anton Giulio Grande

Marco Bargione ha dato ottima prova della sua professionalità e della sua vena artistica grazie all’opportunità concessa dal celebre brand dello stilista di fama internazionale di origini calabresi. Venerdì alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è presente la mostra di Andy Warhol, è stata organizzata nell’ambito della Milano Fashion Week la sfilata del brand Anton Giulio Grande.

Una carriera lunga 25 anni

Marco Bargione, insieme alla moglie Francesca Cangelosi, make-up artist, ha collaborato alla realizzazione delle magnifiche acconciature delle modelle che hanno poi sfilato in passerella con gli abiti della collezione donna autunno/inverno 2023-24. È stato il brand stesso a chiamare l’hair stylist palermitano con cui ha già collaborato in passato in occasione di altri eventi e shooting fotografici. Per il professionista che lavora all’interno del salone di via Nunzio Morello, in zona Notarbartolo, è stato un grande motivo di vanto aver potuto contribuire alla kermesse milanese dopo aver collaborato anche con altri brand celebri come Valentino e Dolce & Gabbana.