Il colonnello dei carabinieri Antonio Merola è il nuovo capo centro operativo della Dia (Direzione investigativa antimafia) di Palermo. Subentra al colonnello Onofrio Panebianco, trasferito a Potenza come comandante provinciale dell’Arma.

Merola, 47 anni, di origini campane, è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna. Arriva da Reggio Calabria, dove negli ultimi tre anni ha diretto il reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri.

Arruolato nell’Arma nel 1998, ha maturato nel tempo una significativa esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, ricoprendo incarichi a Partinico, Corleone e Trapani, dove si è occupato in particolare del contrasto a Cosa nostra.