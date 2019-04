Una donna è stata rapinata e legata nella sua abitazione a Palermo. E’ successo in viale Strasburgo a Palermo. L’anziana di 80 anni era rientrata da una serata passata a cena con alcuni amici.

Due uomini l’hanno aspettata sotto casa, non appena ha aperto il portone l’hanno bloccata e minacciata. E’ stata portata su in casa e qui legata.

L’hanno colpita più volte chiedendo dove fossero nascosti i soldi.

Alla fine non c’erano soldi né gioielli e così si sono accontentati di qualche centinaio di euro e alcuni oggetti in argento.

La donna è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Qualche settimana fa, sempre nella stessa zona, un’altra donna, anche lei di circa 80 anni, era stata rapinata dentro la sua casa, con un bottino in quel caso più cospicuo.

La modalità sempre la stessa: i rapinatori attendono il rientro a casa della vittima e, con la forza, la costringono a collaborare. In quel caso la donna fu legata ad una sedia, per essere liberata alla fine del colpo.

Molto più “remunerativa” è stata la rapina avvenuta ai danni di un’altra donna in via Lombardia, nella zona di viale Lazio, avvenuta qualche mese fa. Un uomo con una scusa si è fatto aprire la porta dell’appartamento al sesto piano e ha strattonato la vittima, poi si è diretto nelle stanze e in un cassetto ha trovato 7 mila euro che la signora ha prelevato poco per volta dalla banca. Dopo avere afferrato i soldi è fuggito via.