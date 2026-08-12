Anziana morta al Cervello, trovata in camera mortuaria ricoperta di formiche

Ignazio Marchese di

12/08/2026

Ha trovato la madre in camera mortuaria con la faccia ricoperta dalle formiche. È la denuncia del figlio di una 86enne morta ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello a Palermo. Secondo una prima ricostruzione l’anziana donna, vedova da qualche anno e madre di cinque figli, si era sentita male ieri pomeriggio, mentre si trovava in casa.

E’ stata portata in ospedale dal 118 e al pronto soccorso è morta.

Tornato questa mattina in camera mortuaria ha trovato la salma con le formiche. Il figlio sta valutando se presentare denuncia. “Appresa la notizia, – dicono dall’ospedale – l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello per il tramite della direzione medica di presidio, si è attivata per comprendere la dinamica della criticità e immediatamente risolvere il problema”.