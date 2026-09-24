Ipotesi challenge

Con un calcio gli ha provocato la frattura di due costole. Tutto questo mentre un altro ragazzino stava riprendo l’azione. E’ successo a Palermo nei pressi della fermata dell’autobus in viale del Fante a Palermo.

L’ipotesi che potesse trattare di una challenge, una sfida da postare sui social. L’uomo di 71 anni è stato ricoverato a Villa Sofia per l’aggressione subita sabato scorso in viale del Fante, intorno alle 14.30, poco prima del calcio di inizio di Palermo-Padova.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava vicino a una pensilina dell’Amat quando avrebbe visto un giovane avvicinarsi verso di lui. Una normale scena quotidiana.

Eppure l’uomo, residente nella zona di Sferracavallo, improvvisamente sarebbe stato colpito al petto, lateralmente, cadendo a terra tramortito. Solo allora si sarebbe reso conto che, a breve distanza, c’era un coetaneo del suo aggressore che stava filmando tutto con il suo cellulare. L’uomo è tornato a casa, ma martedì si è presentato in ospedale.

La prognosi è di 30 giorni. Sono scattate le indagini per risalire agli autori.