Indagini in corso della polizia

E’ stato trovato il cadavere di Vito Stabile di 82 anni scomparso giovedì scorso da casa. Il corpo era in una scarpata in contrada Tammi non distante da casa in via Madonna del Ponte. A ritrovarlo i vigili del fuoco che hanno attivato le ricerche con i droni, i cani e diverse squadre.

Adesso si attende il medico legale per cercare di capire quando è morto l’anziano e le cause del decesso. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Vito Stabile di 82 anni era uscito da casa giovedì in via Giuseppe Bonomo a Partinico e non più tornato. Apprensione tra i familiari per la scomparsa dell’anziano.

Le ricerche sono andate avanti per giorni da parte di amici e parenti, che hanno setacciato case rurali, appezzamenti di terreni, ospedale e case di riposo. Nelle ricerche sono stati impegnati vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Stabile indossava un paio di jeans, una camicia azzurra e un gilet di colore verde militare. Per molti anni aveva lavorato in Svizzera come operaio in un’impresa, per poi ritararsi a Partinico e dedicarsi, da pensionato, alla campagna.