Aperte le iscrizioni al Rally Valle del Sosio, gara conclusiva della Coppa rally di zona

Si sono aperte le iscrizioni alla quattordicesima edizione del Rally del Sosio, manifestazione che chiuderà la prima fase della Coppa rally di zona e che fornirà il lasciapassare agli equipaggi siciliani che potranno accedere alla fase finale che si terrà a Modena. La gara, che si disputerà sulle strade della provincia di Palermo, a ridosso della valle del fiume Sosio, è organizzata dal comune di Chiusa Sclafani, in sinergia con le amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, e si disputerà l’undici e dodici settembre prossimi e sarà anche l’ultimo atto del Trofeo rally di zona riservato alle auto storiche.

Tre le prove speciali da ripetere altrettante volte

Gli organizzatori, che si stanno prodigando per fare osservare le restrizioni relative alle misure di contenimento per evitare il propagarsi dell’epidemia da Covid19, hanno voluto portare una ventata di novità per l’edizione del 2021. Il percorso, che vedrà circa 63 chilometri di tratti cronometrati, si snoderà lungo il territorio attraversato dal fiume Sosio. Le tre prove, la Sant’Anna che misura 5,4 chilometri, la San Carlo di 6,48 e l’inedita Prizzi di 9, saranno affrontate dagli equipaggi per tre volte. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati alla zona industriale di Chiusa Sclafani.

Si correrà nei luoghi di Nuovo Cinema Paradiso

La partenza delle vetture avverrà invece da Palazzo Adriano, luogo delle riprese dell’opera cinematografica valsa l’Oscar a Peppuccio Tornatore. Il complesso storico monumentale della Badia, a Chiusa Sclafani, ospiterà la direzione gara, la sala stampa e la segreteria. I vincitori verranno incoronati, come di consueto in piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani.

Agevolazioni per i partecipanti

Previste agevolazioni per i primi conduttori che hanno preso parte alla gara lo scorso anno. Questi potranno usufruire dello sconto del 30% della tassa di iscrizione per le prossime due edizioni, se parteciperanno con una vettura moderna e del 40%, se saranno al via con una storica.

Si assegnerà il Memorial Totò Coniglio

Per commemorare la scomparsa di Totò Coniglio che perse la vita in un incidente in gara lo scorso anno, gli organizzatori, di concerto con i familiari dell’indimenticato navigatore e appassionato siciliano, hanno deciso di istituire un Memorial che andrà al copilota primo classificato. In palio ci saranno anche i Memorial Geraci e Caronia. A dirigere la gara sarà Michele Vecchio che avrà il compito di coordinare più di 150 ufficiali di gara che verranno dislocati lungo il percorso.