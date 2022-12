Si cercano artisti e talenti di ogni genere

Nuove opportunità per chi desidera vivere un momento di gloria in TV. Sono ufficialmente aperti i casting per il nuovo programma di Fiorello “E viva il VideoBox“, lo spin off della trasmissione “Viva Rai 2!”, in onda la mattina su Rai 2, dalle 8 alle 8:30.

Si cercano prestigiatori, artisti, cantanti, barzellettieri e performers di ogni genere e senza alcun limite di età, che potranno esibirsi negli studi radiofonici Rai di via Asiago, a Roma, all’interno di una piccolissima cabina video box, in cui poter registrare brevi performance e messaggi, trasmessi poi durante il programma. Previste incursioni anche di personaggi famosi.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni sarà necessario inviare una mail all’indirizzo casting@rai.it, un breve video della durata massima di 90 secondi, con l’indicazione di nome e cognome e numero di telefono per poter essere facilmente ricontattati.

Per maggiori dettagli vai alla pagina riservata ai provini RAI.