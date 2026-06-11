Non ci sono soltanto le accuse rivolte alle persone fisiche nell’inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti della sanità siciliana. Accanto ai nomi degli indagati, infatti, emerge un altro fronte che potrebbe avere conseguenze rilevanti per il futuro delle imprese coinvolte: la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

Le contestazioni alle società e i rischi che ne derivano

Nell’ultimo provvedimento depositato dal pm dello scorso 26 maggio (5043/2026) risultano destinatarie di contestazioni ex 231 diverse società operanti nel settore sanitario e dei servizi ospedalieri: Polygon Spa, Sirimed Srl, Siristora & Global Service Srl, Pacifico Srl, E.Medical Srl e Servizi Ospedalieri Spa. Secondo l’impostazione accusatoria, alcuni presunti episodi di corruzione e turbativa d’asta sarebbero stati commessi nell’interesse o a vantaggio delle società da soggetti che ricoprivano ruoli apicali o comunque rilevanti all’interno delle organizzazioni.

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato perché il sistema introdotto dal decreto 231 non si limita a colpire eventuali responsabilità individuali. La normativa mira infatti a verificare se l’azienda abbia adottato e applicato modelli organizzativi adeguati a prevenire determinati reati. Secondo l’impostazione accusatoria, il punto centrale non è soltanto la condotta dei singoli indagati, ma l’adeguatezza dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per prevenire il rischio di reati contro la p.a.. In alcuni casi viene contestata la mancata adozione di efficaci sistemi di controllo; in altri, l’inefficace attuazione di modelli 231 formalmente esistenti ma ritenuti incapaci di prevenire le condotte contestate.

La contestazione di reponsabilità

Al di là dell’esito giudiziario, che dovrà essere accertato nel pieno contraddittorio tra accusa e difesa, la contestazione della responsabilità dell’ente rappresenta uno dei passaggi più delicati della vicenda. Le sanzioni previste non si limitano infatti agli aspetti economici. In presenza di una condanna possono scattare misure interdittive quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione dalle gare, la sospensione di autorizzazioni e concessioni e, nei casi più gravi, il commissariamento giudiziario. Per aziende che operano prevalentemente nel mercato pubblico della sanità si tratta di un rischio che va ben oltre il procedimento penale. Una contestazione ex 231 può incidere sulla reputazione aziendale, sui rapporti con le stazioni appaltanti, sull’accesso al credito e sulla capacità di partecipare a future procedure di gara. È per questo che negli ultimi anni i modelli organizzativi, gli organismi di vigilanza e i sistemi di compliance sono diventati strumenti strategici non solo per rispettare la legge, ma per garantire la continuità stessa dell’attività d’impresa.

Un problema di organizzazione, gestione e controllo

Su questo tema interviene Promotergroup Spa, una società specializzata in compliance aziendale e modelli organizzativi, che invita a leggere la questione in una prospettiva più ampia rispetto alle singole vicende processuali.

“Senza alcun riferimento al merito di procedimenti o vicende giudiziarie in corso – spiegano dalla società – il tema della responsabilità amministrativa degli enti dovrebbe essere letto come una questione di effettività dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo”.

Secondo Promotergroup, infatti, uno dei principali equivoci consiste nel ritenere che la semplice adozione di un Modello 231 sia sufficiente a mettere al riparo l’impresa da contestazioni. La giurisprudenza, al contrario, ha più volte chiarito che ciò che conta è la concreta capacità del modello di prevenire comportamenti illeciti e la sua effettiva applicazione all’interno dell’organizzazione.

In altre parole, non basta possedere un documento formalmente corretto. Occorre dimostrare che il sistema sia realmente operativo attraverso una mappatura aggiornata dei rischi, procedure coerenti con i processi aziendali, controlli sui flussi finanziari, verifiche sui fornitori, formazione del personale e un costante monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. Una riflessione assume particolare rilievo nei settori che lavorano prevalentemente con la Pubblica amministrazione, come quello sanitario. In caso di condanna, infatti, le conseguenze possono andare ben oltre le sanzioni economiche e tradursi in misure interdittive capaci di incidere direttamente sull’attività aziendale:

esclusione dalle gare pubbliche, divieto di contrattare con la Pa, sospensione di autorizzazioni o concessioni.

I modelli di prevenzione

Spetterà all’autorità giudiziaria accertare nel contraddittorio tra accusa e difesa la fondatezza delle contestazioni mosse alle società coinvolte nell’inchiesta. Tuttavia la vicenda riporta al centro dell’attenzione un tema sempre più strategico per il sistema delle imprese: la capacità delle organizzazioni di dotarsi di modelli di prevenzione realmente efficaci e non meramente formali. L’inchiesta siciliana, sotto questo profilo, rappresenta uno dei casi più significativi degli ultimi anni nel Mezzogiorno: perché pone al centro del dibattito il tema della responsabilità delle organizzazioni e della loro capacità di prevenire fenomeni corruttivi nei rapporti con la pubblica amministrazione.