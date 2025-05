Cinque appartamenti di una palazzina confiscata nel 2009,nella zona del quartiere di Falsomiele, sono in corso di assegnazione in queste ore ad altrettanti nuclei familiari aventi diritto per punteggio nella graduatoria dell’emergenza abitativa. Lo rende noto l’assessore alle politiche abitative Fabrizio Ferrandelli.

“L’immobile – ha detto Ferrandelli – è stato consegnato stamane al Comune da Agenzia Nazionale per i beni confiscati, a margine di una riunione in prefettura del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza alla quale ho presenziato insieme al Comandante della polizia Municipale, Angelo Colucciello. L’operazione si è consolidata, dopo anni di occupazione abusiva della stessa cui abbiamo messo oggi fine.

L’assegnazione delle abitazioni agli aventi diritto è frutto di una virtuosa sinergia tra gli assessorati, gli uffici, l’Agenzia nazionale per i Beni Confiscati e la polizia municipale, ad ognuno va il mio ringraziamento per le proficue attività procedurali e la velocità. Tutto ciò – conclude Ferrandelli – ci permette di procedere a passo spedito nel recupero delle case da destinare a chi da troppo tempo soffre e spera di dare sicurezza alla propria famiglia e che finalmente grazie alla nuova graduatoria e alle procedure più snelle sta cominciando a diventare realtà”.