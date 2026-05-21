Ci sono strade che una città attraversa. E ci sono strade che una città dovrebbe imparare a riconoscere.

A Palermo, uno di questi luoghi è certamente il tratto di via Maqueda che costeggia la Facoltà di Giurisprudenza e si affaccia verso Ballarò. Un pezzo di centro storico che negli ultimi mesi è tornato spesso nelle cronache per risse, violenza, degrado urbano, disagio sociale e diffusione del crack. Scene che raccontano una fragilità evidente e crescente, sotto gli occhi di tutti.

Ma proprio quel tratto di strada custodisce anche una memoria potentissima. Una memoria che oggi Palermo sembra quasi avere dimenticato.

Dove sono passati Falcone e Borsellino

Prima di diventare simboli della lotta alla mafia, prima delle scorte, prima delle stragi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Gaetano Costa hanno attraversato quei marciapiedi da studenti. Entravano e uscivano dalle aule di Giurisprudenza, vivevano quel pezzo di città come centinaia di altri giovani.

Lì si formavano giuristi. Ma soprattutto si formavano coscienze. È impressionante pensare che uno dei luoghi oggi percepiti come più fragili del centro storico sia stato anche il luogo nel quale è cresciuta una parte decisiva della migliore classe dirigente civile che Palermo abbia mai espresso.

Ed è forse proprio per questo che quella strada merita oggi qualcosa di più di una semplice gestione dell’ordine pubblico.

Il “Passaggio dei Giusti”

L’idea potrebbe essere semplice e insieme potentissima: trasformare simbolicamente quel tratto di via Maqueda nel “Passaggio dei Giusti”.

Non una rinomina ufficiale della strada. Non una trovata estetica. Ma un progetto urbano e culturale capace di restituire senso a uno spazio oggi schiacciato soltanto sulle proprie criticità.

“Passaggio” perché richiama il transito quotidiano, il cammino, la formazione.

“Giusti” perché racconta uomini che hanno scelto di stare dalla parte dello Stato e della legalità senza mai smettere di essere uomini normali.

Un luogo della memoria nel tempo del 23 maggio

Tra pochi giorni Palermo tornerà a fermarsi attorno alla memoria del 23 maggio 1992, della strage di Capaci, di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Come ogni anno la città si riempirà di parole, celebrazioni, cortei, studenti, lenzuoli bianchi e commemorazioni.

Ma forse la memoria più autentica non è soltanto quella che si celebra un giorno all’anno. È quella che riesce a vivere nei luoghi quotidiani.

Ed è per questo che il “Passaggio dei Giusti” potrebbe diventare qualcosa di molto più importante di una semplice iniziativa simbolica. Potrebbe diventare un vero luogo della memoria urbana, capace di raccontare ai cittadini, ai giovani e ai turisti che proprio lì, tra quei marciapiedi e quelle aule universitarie, si sono formati uomini che hanno pagato con la vita il proprio senso dello Stato.

Uomini che prima di essere magistrati erano studenti. Ragazzi. Persone che attraversavano Palermo senza sapere ancora che sarebbero diventati parte della sua storia più dolorosa e più nobile.

Un percorso civile dentro una zona fragile

L’amministrazione comunale potrebbe trasformare questo tratto di città in un vero percorso della memoria civile. Un itinerario urbano fatto di segni discreti ma riconoscibili: targhe, citazioni, riferimenti ai magistrati che lì hanno studiato, installazioni leggere capaci di raccontare ai palermitani e ai visitatori che cosa abbia rappresentato quel luogo nella storia della città.

Non un mausoleo. Non l’ennesimo spazio celebrativo distante dalla vita reale. Ma una memoria che convive con la città e prova persino a migliorarla.

Perché forse questo è anche l’unico tentativo davvero utile per restituire speranza a quel pezzo di città: riportare persone, cittadini, studenti e turisti a percorrere quelle strade non per paura o per degrado, ma per riconoscere il valore umano e civile che quelle pietre custodiscono ancora.

Dare identità a una zona fragile

Negli ultimi tempi, quel tratto di via Maqueda è diventato spesso teatro di episodi che raccontano una perdita di controllo e di senso. Risse, aggressioni, tensioni continue. Situazioni che generano paura, abbandono e percezione di degrado.

Ed è qui che il “Passaggio dei Giusti” potrebbe assumere un significato ancora più profondo.

Perché i luoghi non si recuperano soltanto con le telecamere o con i controlli, pure necessari. I luoghi si recuperano anche restituendo loro un’identità.

Ricordando alle persone che quello spazio appartiene a una storia più grande. Che lì non è passato soltanto il disagio. Lì è passata anche la parte migliore di Palermo.

Un appello al sindaco e alla città

Per questo sarebbe importante che il sindaco e l’amministrazione comunale prendessero in considerazione questa proposta, coinvolgendo università, associazioni, studenti e realtà civiche.

Palermo ha bisogno di simboli vivi, non di memoria imbalsamata. Ha bisogno di trasformare i propri luoghi fragili in luoghi riconoscibili, attraversabili, raccontabili.

E via Maqueda, forse più di altre strade, racconta esattamente questa possibilità: il confine sottile tra il degrado e la rinascita, tra la perdita di senso e il coraggio civile.

Forse è arrivato il momento che quella parte di città smetta di essere soltanto un luogo di passaggio. E diventi finalmente il “Passaggio dei Giusti”.