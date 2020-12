Scoppia il caso Sicilia Comune

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato il bilancio, un bilancio preventivo che realtà un è bilancio consuntivo agli ultimi giorni dell’anno. L’assemblea a sorpresa ha dirottato i fondi che il sindaco Leoluca Orlando voleva destinare alle opere accessorie del tram e bocciando il mutuo per la nuova infrastruttura. E, fatto di rilievo, i consiglieri di Sinistra Comune hanno abbandonato l’aula al momento della votazione.

“Un bilancio che mette in sicurezza gli interventi per gli ultimi e che sono più fragili – commenta il sindaco Leoluca Orlando -, che pone le condizioni di non aumentare la Tari e che consente di mettere in sicurezza il Teatro Biondo e il Teatro Massimo. Al tempo stesso consente di realizzare tutte quelle opere pubbliche che che si possono realizzare”.

Così la Tari non dovrebbe aumentare secondo quanto detto dall’assessore Sergio Marino ai consiglieri comunali e come ha confermato il primo cittadino a BlogSicilia. Orlando ha anche specificato che il bilancio una attenzione particolare lo pone al personale. C’è una direttiva del sindaco in tal senso, “con la quale ho disposto di utilizzare tutte le economie personale per gli aumenti orari e per nuove assunzioni dei dipendenti comunali – aggiunge – E’ stato deciso di utilizzare l’avanzo di Amministrazione per manutenzione degli immobili comunali, delle strade, delle scuole, i cimiteri per l’edilizia residenziale pubblica”.

Tutti obiettivi “che avevo indicato come propri della giunta del sindaco all’apertura sessione del bilancio e che sono stati fatti propri dal Consiglio che ha approvato il bilancio, approvando anche alcuni emendamenti che di fatto non hanno spostato la nostra posizione”.

Ma la stoccata di orlando non si fa attendere agli esponenti di Sicilia Comune. “C’è sicuramente un problema politico del quale tutti dobbiamo farci carico perché la politica non è soltanto merito ma anche metodo nella azione di tutti e di ciascuno. Questi ci chiama alla responsabilità, non del singolo consigliere ma di tutti i consiglieri di tutte le forze politiche che hanno fino ad ora concorso a questa esperienza”.