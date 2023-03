COMUNE

Nuovo regolamento per l’assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole palermitane. Lo ha approvato il Consiglio comunale nella seduta di oggi. Potranno così essere redatte le graduatorie che permetteranno di selezionare i docenti. Sono 350 gli alunni che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, non hanno beneficiato dell’assistenza specialistica.

Il regolamento

Soddisfatto l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo presente nell’aula di Sala delle Lapidi. Il regolamento si allinea alla legislazione regionale. L’obiettivo è il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale del minore disabile fino alla realizzazione piena del suo diritto allo studio.

Il ruolo dell’assistente specializzato è differente da quello dell’insegnante di sostegno e da quello di base. Si tratta di personale che ha una specifica formazione che si inserisce nelle attività scolastiche con un progetto elaborato in relazione ai bisogni del minore. L’assistente specializzato non è responsabile della programmazione didattica e, nel realizzare gli obiettivi del progetto personalizzato, si impegna a garantire le migliori relazioni tra l’alunno disabile e i suoi compagni della classe favorendo la piena integrazione.

Venerdì scorso l’approvazione della delibera era saltata per l’assenza del numero legale. Ne era nata una polemica. Avevano protestano i genitori degli alunni coinvolti. La definizione del regolamento non produce l’immediata soluzione del problema. Sarà necessario bandire la selezione, aspettare la presentazione delle domande, definire la graduatoria per arrivare all’assegnazione dei docenti nelle singole scuole. L’assessore Tamajo ha già dato mandato agli uffici per la redazione del nuovo avviso in forma straordinaria. La speranza dell’amministrazione comunale è quella di arrivare alle designazioni prima della fine dell’anno scolastico.

“Applicazione nel più breve tempo possibile”

“Il consiglio comunale ha approvato oggi delle modifiche al regolamento comunale per l’assistenza specialistica che agevolerà il reperimento delle figure mancanti, per consentire di garantire il servizio ai 350 bambini e bambine disabili cui attualmente manca a Palermo. Dai banchi dell’opposizione abbiamo garantito il massimo impegno in termini di contributi e proposte. Adesso spetta all’amministrazione attiva il compito di fare quanto necessario per garantirne l’applicazione nel più veloce tempo possibile. Si tratta di modifiche che purtroppo non risolvono molte delle criticità che famiglie, operatori e operatrici del settore segnalano in termini di funzionamento e gestione del servizio e per cui l’amministrazione ha annunciato che intende ritornare in aula per rivedere l’intero regolamento. Anche in quell’occasione continueremo certamente ad essere vigili e intransigenti, come abbiamo fatto questa volta”. Lo dichiarano i consiglieri comunali dì Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione e M5S.

“Un traguardo importante”

“Oggi in Consiglio comunale l’amministrazione Lagalla raggiunge un importante traguardo grazie all’apporto di FdI e del costante impegno per la risoluzione dei problemi della città e dei cittadini. In particolare l’articolo 9 del regolamento, per l’assistenza specialistica agli alunni disabili, viene modificato integrando i requisiti necessari per il reclutamento delle figure professionali da impiegare per l’assistenza specialistica a scuola”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Palermo, Tiziana D’Alessandro, di Fratelli d’Italia. “Si è ampliato – aggiunge – il bacino del patrimonio professionale cittadino cui attingere per garantire un servizio prioritario a chi vive difficoltà concrete negli impegni giornalieri scolastici. Senza perdere di vista l’interesse psicologico e pedagogico degli alunni disabili si è riusciti ad inserire, con un emendamento fortemente voluto da FdI, il riconoscimento di titoli che consentono, a diverse categorie professionali, di potere collaborare con l’amministrazione per ridurre i disagi di frequenza scolastica degli alunni disabili e delle loro famiglie. Adesso si può completare l’opera garantendo a circa 350 alunni disabili un diritto, quale quello all’assistenza specialistica scolastica, continuando nell’impegno per curare l’interesse della città in ogni suo aspetto”.

Alotta: “Grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione” è stata espressa dal Presidente della Commissione Pubblica Istruzione, Salvo Alotta, “per l’approvazione della delibera che consentirà al Comune di Palermo di reperire le risorse umane necessarie per assistere i 350 bambini che sono rimasti soli per lungo tempo. È un giorno di festa anche per i genitori, per i ragazzi che lavoreranno e per gli insegnanti che saranno affiancati. L’ordine del giorno preparato con la V Commissione garantirà, inoltre, puntualità dei pagamenti agli assistenti specialistici”. In merito interviene anche l’assessore comunale all’Istruzione, Aristide Tamajo: “Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, conseguito grazie alla sinergia tra l’Amministrazione e le forze presenti in Consiglio comunale. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per la revisione di tutto il Regolamento sull’assistenza specialistica che dal prossimo anno scolastico garantirà finalmente un servizio migliore per bambini e ragazzi, per le loro famiglie e per gli operatori e le operatrici del settore. Intanto, nelle prossime ore, i nostri uffici attiveranno le procedure necessarie per pubblicare un avviso straordinario che consentirà di affiancare a ciascun bambino con disabilità un operatore specializzato