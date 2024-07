Gli appuntamenti

La notte del 14 luglio, la città si illuminerà per il Festino di Santa Rosalia, un evento che celebra la patrona di Palermo con la tradizionale sfilata del carro, momento culmine della celebrazione. Un’occasione di grande devozione e partecipazione popolare, che si intreccia con la bellezza e la storia della città. Ma luglio non è solo il mese del Festino.

Altri eventi arricchiscono il calendario: lo spettacolo multimediale “Le quattro Sante” porterà in scena le storie di Santa Rosalia, Ninfa, Santa Oliva e Sant’Agata, illuminando la loro figura e il loro messaggio di speranza. Il festival “Muliebris” a Capaci, si dedicherà alla promozione dei diritti e del riscatto delle donne, attraverso un ricco programma di incontri e performance artistiche. La rassegna cinematografica con protagonista Roberto Andò ad Acireale si concluderà il 14 luglio con un evento imperdibile per gli amanti del cinema. Poi ancora, Ostello bello ospiterà una serata di concerti gratuiti il 12 luglio, occasione per godere della musica live e della convivialità; infine il Mediterraneo jazz a Selinunte che accoglierà artisti internazionali e valorizzerà i giovani musicisti siciliani, regalando un viaggio musicale tra i suoni del mediterraneo.

Il Mediterraneo jazz, Selinunte

Il parco archeologico di Selinunte si prepara ad accogliere, dal 13 al 17 luglio, la quarta edizione del “Mediterraneo jazz”, un festival che unisce la bellezza di un luogo carico di storia con la vibrante energia della musica, in un’esperienza sensoriale. La rassegna, organizzata da Curva Minore, si propone di riportare il jazz alla sua essena più autentica e antica, quella dell’incontro tra suoni e storie.

Tre sera dedicate a musicisti internazionali e giovani talenti siciliani che, con le loro sonorità diverse, raccontano il Mediterraneo in tutte le sue sfumature. Il festival si apre sabato 13 luglio con il duo composto dal clarinettista trapanese Nicolo Giammarinaro e dal fisarmonicista palermitano Roberto Gervasi, un incontro tra due maestri della tradizione musicale siciliana. Domenica 14, sarà la volta di “Fera”, un progetto guidato dalla giovane talentuosa Mariasole De Pascali, vincitrice del “Top Jazz” 2022 come miglior talento. A chiudere il festival, mercoledì 17 luglio, sarà l’Alkantara MediOrkestra, un ensemle che riunisce musicisti da Italia, Irlanda, Bulgaria, Novervegia e Grecia.

I “Cunti” e le quattro Sante, Palermo

Palermo si prepara a festeggiare il 400esimo Festino di Santa Rosalia con una serie di eventi speciali che si terranno dal 10 al 13 luglio. Le serate inizieranno con uno spettacolo multimediale ai quattro canti dedicato alle 4 sante, co-protagoniste del Festino insieme a Santa Rosalia. Seguiranno il “Cunto” di Salvo Piparo e gli spettacoli teatrali del teatro Ditirammu.

“Muliebris” torna a Capaci

Tre giornate dedicate ai diritti e al riscatto delle donne. La consulta delle donne di Capaci torna con la quarte edizione di “Muliebris”, un festival dedicato ai diritti e al riscatto delle donne, che si svolgerà in tre serate: il 12, il 18 e il 20 luglio, in piazza a Capaci.

La kermesse si aprirà il 12 luglio con la pièce teatrale “Libere” a cura di Spazio donna zen e diretta da Erika La Ragione. Lo spettacolo, che si terrà alle 21.30 in piazza Troia, affronta la tematica della libertà femminile attraverso un linguaggio coinvolgente e potente. Il 18 luglio, alle 21.30 a piazza Cataldo, “Muliebris” affronterà la difficile realtà delle donne palestinesi. Amani Ismail, già responsabile delle relazioni esterne della municipalità di Al-Maghazi, si collegherà da Gaza per raccontare la vita quotidiana delle donne palestinesi sotto l’assedio, tra discriminazione sessuale e guerra.

Poi il 20 luglio, alle 18.30 a piazza Cataldo, il convegno “Salul Muliebris” dedicato alla medicina di genere, un tema ancora poco esplorato. A concludere la serata, la musica di Dadà, artista partenopea nota al pubblico di “X factor”, con la partecipazione speciale di Marco Messina dei 99Posse.

Acireale celebra Roberto Andò

Acireale si prepara a immergersi nel mondo cinematografico di Roberto Andò, uno dei registi palermitani più apprezzati, con la rassegna “Le stranezze di Roberto Andò: da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello”. Un viaggio attraverso la filmografia del regista, che dal 10 al 14 luglio porterà in scena storie di vita, di passioni e di misteri. La rassegna, che si svolge nell’ambito di “Acireale estate 2024”, e ha il sostegno della regione Sicilia, ha preso il via il 10 luglio con la presentazione del catalogo e la proiezione di “Una storia senza nome”, film che rappresenta un punto di partenza per immergersi nella poetica di Andò.

Le serate successive, offriranno un’immersione nel mondo di Andò, tra il mondo letterario e la fotografia: il 12 luglio sarà proiettato “Viaggio segreto”, mentre il 13 luglio sarà la volta de “Le confessioni”, film che esplora il lato oscuro della psiche umana. La rassegna si concluderà il 14 luglio alle 21 a Villa Belvedere con la proiezione de “La stranezza”, film che racconta la storia di un attore che si trova a dover interpretare il ruolo di un famoso scrittore.

Musica live, Ostello Bello Palermo

Ostello Bello Palermo si trasforma in palcoscenico per “Bello bello bello”: il venerdì sera a Palermo si colora di nuovi suoni. Ostello Bello Palermo, in collaborazione con Palermo Festival, apre le porte alla sua nuova rassegna musicale “Bello bello bello”, una vetrina per la musica indipendente locale.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 luglio, a partire dalle 19.30, con un’atmosfera frizzante e vibrante che invaderà gli spazi dell’ostello. Cinque artisti saliranno sul palco per presentare brani inediti: Miryam, Fabula, Gabriele Pirillo, Alice Rubino e Chris Obehi. Ogni artista porterà il proprio stile e la propria energia, garantendo un viaggio sonoro variegato e coinvolgente. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione su Eventbrite per assicurarsi un posto all’evento.

