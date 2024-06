Gli appuntamenti del weekend

La Sicilia, isola ricca di storia, cultura e bellezza, si prepara ad accogliere un’ondata di eventi che ne celebreranno la vivacità e l’innovazione. Da un’esplorazione del gusto attraverso il tradizionale street food, ad una viaggio tra le vie di Palermo, fino ad esperienze artistiche immersive e proiezioni di cinema sostenibile, l’isola offre un’esperienza variegata e stimolante per tutti i gusti. Ecco quali sono gli eventi del fine settimana selezionati da BlogSicilia.

“Palermo manciatara”, un’esperienza sensoriale

Un’esplosione di sapori e storie con “Palermo manciatara”. Città dello street food per eccellenza, si prepara ad ospitare un’esperienza sensoriale unica: un tour itinerante alla scoperta dei sapori autentici e delle storie che si nascondono dietro le ricette più amate della tradizione palermitana.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 giugno alle 17.30 con lo staff di Esplora siti Sicilia. Il tour, della durata di due ore, si snoderà tra le vie del centro storico di Palermo, conducendo i partecipanti alla scoperta di un mondo di sapori autentici e storie affascinanti. Si partirà da Piazza Marina, davanti al palazzo Chiaramonte, per un’immersione totale nella tradizione gastronomica palermitana.

“BuongiornoNotte”, una passeggiata all’alba per le vie di Palermo

Palermo, pronta ad accogliere il sole che sorge da un’alba speciale. Sabato 8 giugno, alle 5.30 del mattino, la città di sveglia con una passeggiata insolita: “BuongiornoNotte”, un format ideato da Giovanni Mazzara che porta i partecipanti alla scoperta di luoghi e storie nascosti, questo volta accompagnati dalle “scrutatrici del quotidiano”, le donne che con la loro esperienza e sensibilità contribuiscono a rendere Palermo più bella.

La protagonista di questa edizione è Simona Sunseri, una donna che ha scelto di tornare a Palermo dopo una lunga esperienza negli Stati Uniti, per crescere suo figlio in questa città che, pur con i suoi limiti, le ha saputo conquistare il cuore.

L’esperienza di Simona, come quella di tante altre mamme palermitane, ha dato via a una community, PalermoMamme, una rete di supporto e condivisione, nata da un’esigenza personale ed è diventata un punto di riferimento per le mamme della città.

Il percorso della passeggiata, in collaborazione con Coop Culture, Ecomuseo Mare Memoria Viva, MUV – Mobility Urban Values – PUSH, Parco Archeologico Selinunte, Piano City Palermo e Le Vie dei Tesori, parte dal Molo di Sant’Erasmo, per poi proseguire verso il Parco della Salute, che aprirà straordinariamente le porte all’alba. Il suggestivo panorama della città, illuminata dai primi raggi del sole che sorge da Sant’Erasmo, sarà un’emozione da non perdere.

“Between Land and Sea” , performance, concerti e incontri

Il festival culturale “Between land and sea”, organizzato da Fondazione Studio Rizoma, torna a Palermo per la sua quinta edizione dal 24 maggio al 9 giugno. Il festival, propone di promuovere la collaborazione tra artisti e ricercatori del mediterraneo e dell’Africa, tra cui Arci Porco Rosso, Teatro Biondo e palazzo Butera.

Il programma comprende mostre, performance, installazioni, concerti e incontri pubblici che affrontano temi come la decolonizzazione delle arti, la connessione tra il locale e il globale e le sfide del presente, come i cambiamenti climatici, le migrazioni e il commercio.

“Vision 2030”, festival del cinema a Noto

La seconda edizione di “Vision 2030” si terrà a Noto dal 5 al 9 giugno e sarà diretta da Giulia Morello. Questo festival del cinema sostenibile aprirà le sue porte con il documentario “Food for profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, che offre una lucida e puntuale inchiesta sull’industria della carne. Questo film, è diventato un vero e proprio caso in tutto il paese ed è stato proiettato il 6 giugno al teatro Tina Di Lorenzo, sede di tutti gli incontri.

Il festival si concentrerà sulla sostenibilità e presenterà una selezione accurata di film documentari e cortometraggi che riflettono su questo tema. Inoltre, questi film sono esemplari nell’adozione di pratiche di produzione eco-compatibili, rispettando rigorosi protocolli ambientali.

Oltre alle proiezioni, Vision 2030, offrirà incontri per il pubblico, workshop, conferenze, performance di street art eco sostenibile e iniziative specificamente pensate per le scuole, nonché azioni concrete di ripristino del territorio.

Etna comics, il festival del fumetto

Dal 6 al 9 giugno si terrà la dodicesima edizione di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che si svolgerà presso il centro fieristico le ciminiere di Catania. Questo evento rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati di fumetti, cinema, giochi, videogiochi, musica e cultura tradizionale giapponese.

Durante le quattro giornate dell’evento, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a mostre, attività interattive, proiezioni cinematografiche, masterclass e conferenze con la partecipazione di numerosi ospiti nazionali e internazionali. Etna Comics offre un’esperienza unica sia per i nuovi partecipanti che per i frequentatori abituali delle convention del settore.

L’evento promette di offrire un mix eclettico di intrattenimento e cultura popolare, con una particolare attenzione al mondo dei fumetti, dei giochi e della cultura giapponese. Etna Comics è un’occasione straordinaria per immergersi in un universo ricco di creatività e fantasia, dove appassionati e curiosi possono condividere la loro passione per queste forme d’arte e intrattenimento.

Internation Recycling tour, a Catania la raccolta delle lattine

Dal 7 al 9 giugno, torna l’international recycling tour, un’inizaitiva che si svolgerà contemporaneamente in 16 città in Europa, Brasile ed Emirati Arabi. Questo tour, promuove da diversi anni la raccolta e il riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate in situazioni “on the go” e “fuori casa”, diffondendo messaggi importanti sulla salvaguardia ambientale.

Catania è stata scelta come città italiana per ospitare questo evento. L’appuntamento è in Piazza Nettuno, nel cuore della città. Qui, le lattine raccolte verranno utilizzate per creare un’installazione artistica unica che metterà in evidenza l’importanza del riciclo e della sostenibilità ambientale.

L’International Recycling Tour è un circuito che attraversa diverse città, senza confini geografici, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre i rifiuti e promuovere pratiche sostenibili. Questo evento offre un’opportunità per coinvolgere attivamente la comunità locale nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di comportamenti responsabili verso il pianeta.

Partecipare a questo tour significa contribuire concretamente alla protezione dell’ambiente e alla creazione di un futuro più sostenibile per le generazioni future. Unisciti all’International Recycling Tour a Catania e fai la differenza nella lotta contro l’inquinamento e il degrado ambientale.

