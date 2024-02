Gli eventi settimanali in programma

San Valentino e il Carnevale sono ormai alle porte, due momenti festosi che portano con sé una carica di allegria e divertimento per tutti. Mentre il 14 febbraio si celebra la festa degli innamorati, il carnevale ( attualmente in corso ) porta con sé colori, maschere e festeggiamenti che coinvolgono grandi e piccoli nel creare un’atmosfera di gioia. Per entrambi gli eventi, sono state programmate numerose attività: ecco quindi che febbraio si presenta come un mese ricco di spettacoli da non perdere, regalando l’occasione di vivere giornate speciali tra musica, teatro ma anche cene romantiche.

“Comic 90100”, Teatro Agricantus

Il Teatro Agricantus di Palermo si prepara ad accogliere un evento speciale per San Valentino: “Comic 90100“. Si tratta di un laboratorio comico che promette di regalare una serata indimenticabile all’insegna della risata e dell’irriverenza. In programma per il 14 febbraio alle ore 21, la serata sarà condotta da Antonio Panzica e vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Chicco Tortora, Roberto Pizzo, Francesco Gottuso, e molti altri.

Organizzato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, “comic 90100” è un’occasione unica per gli artisti emergenti e affermati di mettere alla prova il loro talento davanti ad un pubblico appassionato di comicità.

Aperitivo in Teatro, Teatro Biondo

Il Teatro Biondo promuove l’iniziativa denominata “aperitivo in teatro” un momento conviviale e di spettacolo dove i partecipanti assistono al cooking show con lo chef Francesco Piparo, alla degustazione di vini della cantina Feudo Disisa e l’ascolto di brani musicali eseguiti dagli allievi del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Il Teatro continua a proporre un ricca programmazione di apertivi teatrali. Il 16 febbraio sarà la volta de “La gioia” di Pippo Delbono, uno spettacolo coinvolgente ed emozionante che saprà emozionare e conquistare il pubblico con la sua intensità.

Il Carnevale al Forum di Palermo

Forum Palermo si prepara ad accogliere bambini e adulti per tre giorni di divertimento e spettacolo: dal 12 al 14 febbraio. L’evento inizia con il carnevale, che proporrà sfilate in maschera, giochi, foto e spettacoli per i più piccoli, dalle 15.30 alle 20.00 lunedì e martedì.

Il 14 febbraio, per l’intera giornata di San Valentino, l’atmosfera sarà romantica e dedicata agli innamorati con il “photo booth 360°” in piazza Faschion: una piattaforma che permette ai visitatori di essere ripresi da una telecamera che si muove intorno a loro a 360°, creando un effetto sorprendente.

“Storie d’amare e d’amore”, Politeama Garibaldi

Il concerto-spettacolo “Storie d’amare e d’amore” dell’associazione siciliana “amici della musica” in programma il 12 febbraio al Politeama Garibaldi di Palermo alle ore 20.45. L’evento, che vede protagonisti l’attrice e regista Giusi Cataldo, il violino di Liliana Bernardi e il pianoforte di Elena Matteucci, offrirà un viaggio fra i sentimenti femminili attraverso l’evocazione di emozioni vissute in epoche diverse da personalità differenti.

“Hip Hop market carnival in love”, via Magliocco

L’hip hop market carnival in love è una fiera dedicata all’artigianato siciliano e ai festeggiamenti del carnevale e alla celebrazione della festa degli innamorati. Da giovedì 8 febbraio a domenica 18, dalla domenica al venerdì saranno aperti gli stand dalle 10 alle 20 dove è possibile effettuare laboratori creativi per grandi e piccini e dove sarà presente un photo booth per gli innamorati.

Palermo liberty- the golden age, Palazzo Sant’Elia

Palazzo Sant’Elia ospita la Palermo liberty: circa 500 opere, fra disegni di architettura e di arti applicate, arredi, dipinti, sculture, arazzi, ceramiche, arredi, abiti e gioielli provenienti da 70 collezioni pubbliche e private vengono esposti nelle splendide sale del palazzo storico e che permettono di illustrare quella irripetibile stagione rappresentata dalla fioritura dello stile liberty a Palermo.

“Il mondo di Klimt”, Palazzo Mazzarino

Il mondo di Klimt a Palazzo Mannarino rappresenta un nuovo appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte a Palermo. La possibilità di immergersi nell’universo creativo del celebre pittore austriaco Gustav Klimt è un’opportunità unica dove i visitatori attraverso un mix di elementi reali e virtuali, saranno guidati alla scoperta del mondo di Klimt.

La mostra è possibile visitarla fino al 5 maggio 2024. E’ aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Sabato e domenica dalle 10 alle 21.

“La Gioia” di Pippo Delbono, Teatro Biondo

Il Teatro Biondo di Palermo ospiterà lo spettacolo “La gioia” di Pippo Delbono giovedì 15 febbraio, un autore di culto della scena contemporanea internazionale. Dopo un lungo viaggio in giro per il mondo, che ha toccato diverse nazioni tra cui Cina, Giappone, India e Cile, lo spettacolo arriva nella città siciliana per emozionare il pubblico locale.

In programma dal 15 al 18 febbraio, “La gioia” promette di essere uno spettacolo intenso e coinvolgente. Delbono, noto per la sua capacità di esplorare temi complessi e universali attraverso la sua arte, ha scelto di dedicare questo spettacolo alla parola “gioia”, esplorandone le sfumature e i significati più profondi.

Like this: Like Loading...