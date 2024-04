Gli appuntamenti settimanali

La Sicilia si anima questa settimana con un ricco calendario di eventi culturali. Gli amanti del teatro potranno godersi spettacoli coinvolgenti, mentre gli appassionati di lettura avranno l’opportunità di assistere alla lettura teatralizzata di alcuni passi del Don chiosciotte. Tra festival dei fiori, danza, musica e teatro, si potrà vivere un’esperienza culturale a 360 gradi tra Palermo, Catania, Messina e dintorni. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere selezionati da BlogSicilia.

Conformazioni- festival della danza e dei linguaggi contemporanei

L’ottava edizione di “ConFormazioni”, il festival palermitano dedicato alla danza e ai linguaggi contemporanei, torna a colorare la primavera della città dal 19 al 28 aprile. Sotto la guida artistica di Giuseppe Muscarello, il festival propone un programma ricco e variegato, con spettacoli, mostre, incontri e laboratori che spaziano tra diverse espressioni artistiche, il tutto dal 19 al 28 aprile.

Quest’anno “ConFormazioni” si rinnova e si espande. Oltre Palermo, il festival raggiunge altre tre città italiane con “Conformazioni esperience”, portando la bellezza della danza contemporanea in un contesto ancora più ampio. L’edizione 2024 celebra anche i vent’anni di Muxarte, l’associazione fondata da Muscarello nel 2004.

Istituto Cervantes Palermo- Giornata mondiale del libro

Il 24 aprile, in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, l’Instituto cervantes ha organizzato un evento speciale per celebrare una delle opere più iconiche della letteratura spagnola: Don chiosciotte della Mancia di Miguel de cerventes saavedra.

La lettura teatralizzata sarà eseguita dall’attrice argentina Monica Scapparone, che interpreterà alcuni passaggi chiave del romanzo sia in spagnolo che in italiano. L’evento si terrà alle ore 11 presso la biblioteca centrale regione siciliana Alberto Bombace, in corso Vittorio Emanuele 429.

Il tema scelto per questa manifestazione è “Artigiani di pace”, e l’ispanista Maria Caterina Ruta introdurrà il percorso di lettura proposto dall’instituto cervantes di Palermo. Don chisciotte è un’opera che esalta la letteratura in tutte le sue forme, analizzando e mettendo in discussione i vari generi.

“The Yalta Game”, teatro biondo di Palermo

La rassegna teatrale “Sicilia di scena”, promossa dal teatro Biondo di Palermo, si appresta a concludere la sua seconda edizione di uno spettacolo imperdibile: “The yalta game” di Brian Friel, nella traduzione di Stefano Moretti. L’evento avrà luogo nella sala Strehler dal 25 al 27 aprile e promette emozioni intense.

Lo spettacolo, vede sul palco i talentuosi Giulia Valenti e Stefano Moretti, che non solo interpretano i ruoli principali, ma firmano anche la regia. Tale, è un testo breve scritto da Friel nel 2001, ispirato al racconto di Anton Cechov “La signora col cagnolino”. La storia segue i protagonisti Anna e Dimitri, entrambi infelici nei loro matrimoni, che si incontrano durante una vacanza a Yalta e si confidano reciproci tradimenti e fallimenti. Tra loro nasce un sentimento, ma si separano. Tuttavia, il vero tema del racconto non è l’adulterio, bensì il rapporto tra verità e finzione: Anna e Dimitri “giocano” a inventare le vite degli altri.

Eventi musicali e teatrali all’Auditorium comunale di Ficarra

L’Auditorium comunale di Ficarra si prepara ad accogliere una serie di eventi musicali e teatrali che promettono di deliziare il pubblico con un mix di tradizione siciliana e talento artistico. La prima stagione di spettacoli si è inaugurata il 14 aprile con lo spettacolo “Quando la luna cantava, canti, danze e fiabe della tradizione siciliana”.

Il programma prosegue sabato 27 aprile con la farsa in dialetto “Cu nesce..arrinesci” della compagnia tra palco e realtà, diretta da Albino Rocco. Un momento di comicità e divertimento che celebra la cultura locale.

Il mese di maggiore sarà all’insegna della musica: venerdì 10 un trio di grandi mandolisti del ‘900, guidato da Nino Nobile, si esibirà insieme ala fisarmonica di Gervasi e al contrabbasso di Mattia Franchina. Sabato 25 maggio sarà la volta di “Il marchese del pesce” della compagnia Piccola bottega dell’arte, diretta da Silvano Luca.

La stagione si concluderà domenica 23 giugno con il concerto del Duo Effe, composto da Finardi al mandolino e Filippini alla chitarra classica. Due musicisti di fama europea che regaleranno al pubblico un viaggio attraverso le sfumature dei loro strumenti.

La festa dei fiori ad Acireale

Dal 25 aprile al 1 maggio, Acireale si prepara ad accogliere la tradizione “Festa dei fiori“, un evento che celebra l’arrivo della primavera con cinque giornate ricche di colori, profumi e divertimento per tutta la famiglia. Le vie e le piazze del centro storico si trasformano in un vero e proprio spettacolo, con sfilate di carri infiorati e macchine decorate che incantano i visitatori.

Artisti di strada, degustazioni, musica e tanto altro animano le strade della cittadina, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La giornata del 27 aprile inizia alle 9.30 con carri infiorati in mostra nel circuito storico e il raduno delle fiat 500 storiche addobbate a cura di “Amici di clacson” in piazza Duomo. Alle 10, artisti di strada si esibiscono con giocoleria, acrobazie e magia in piazza duomo e corso Umberto.

Alle 17 è prevista la suggestiva sfilata dei carri infiorati mentre al teatro dei pupi in via Alessi si terrà lo spettacolo dell’opera dei pupi alle 19 e alle 21. La serata culminerà con il concerto de “Le vibrazioni” in piazza duomo alle 21.

Il 28 aprile, gli eventi proseguiranno con le sfilate del carnevale di carnevale di Misterbianco e dei carri infiorati alle 17, seguite dagli spettacolo dell’opera dei pupi alle 19 e alle 21 al teatro dei pupi-

La giornata si concluderà con la Sicily folk orchestra con Mario Venuti e Kaballà in concerto alle 21.30 in piazza duomo, seguita dalla premiazione del concorso dei carri infiorati alle 23.

Il 30 aprile alle 21 in piazza duomo, si terrà il barocco spring festival by carnival beat, mentre il 1 maggio sarà dedicato al gran finale con il concertone dalle 12 alle 24.

Like this: Like Loading...