Gli eventi della settimana

Durante il mese di maggio, la Sicilia si anima di eventi culturali, artistici e gastronomici che celebrano la sua ricca tradizione e offrono agli ospiti un’esperienza indimenticabile. Da spettacoli teatrali a concerti, da mostre d’arte a festival enogastronomici, questa settimana sarà ricca di attività: dal racconto della vita di Mozart al teatro Massimo di Palermo, ad un’area con più di 50 espositori all’orto botanico e poi ancora, cooking show al teatro Biondo, la “Settimana delle culture” e il festival di Marsala intitolato “38° parallelo – tra libri e cantine”. Ecco la selezione offerta da BlogSicilia.

La vita di Mozart al teatro Massimo, Palermo

Nella suggestiva cornice della sala Onu del teatro Massimo di Palermo, dal 7 al 19 maggio, va in scena “Il mio amico Amadé”, uno spettacolo pensato per far conoscere ai più giovani la vita e la musica di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’opera ideata dall’attrice Silvia Ajelli che firma anche il testo e la regia, propone un viaggio emozionando attraverso i capolavori musicali del celebre compositore austriaco. Attraverso un gioco teatrale che mescola biografia e finzione, il giovane Mozart prende vita sul palcoscenico insieme ai personaggi più celebri delle sue opere, da “Il flauto magico” a “Don Giovanni”, passando per “Le nozze di Figaro”.

Lo spettacolo è pensato per le scuole al mattino, mentre il sabato e la domenica è aperto a tutti con inizio alle 17.

“La zagara di primavera”, orto botanico di Palermo

Dal 17 al 19 maggio, l’orto botanico di Palermo ospita la 26° edizione della “Zagara di primavera”, un evento che quest’anno si presenta in una veste rinnovata. Gli espositori saranno accolti in una nuova area espositiva situata tra il grande ficus e il viale Montemartini, con doppio ingresso da via Lincoln 2 e da via Archirafi 38.

Oltre 50 espositori provenienti da diverse regioni d’Italia parteciperanno a questa edizione, arricchendo la nuova area espositiva con la varietà dei loro stand. I visitatori potranno godere della vivacità di odori, colori, forme che si integrano armonicamente con le collezioni dell’orto botanico, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

L’evento non trascura neanche i più piccoli, con attività pensate per i bambini curate da CoopCulture. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei portatori di handicap, l’orto botanico mette a disposizione nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio tre turni di 45 minuti durante i quali sarà possibile usufruire di un carretto elettrico che consentirà una visita esaustiva tra i viali del giardino.

“38° parallelo – tra libri e cantine”, il festival a Marsala

Dal 16 al 18 maggio, Marsala si prepara ad accogliere la nuova edizione del festival di saggistica “38° parallelo – tra libri e cantine”, ideato e diretto da Giuseppe Prode. Con il tema “Presente alternativo”, l’ottava edizione promette di offrire un’esperienza culturale unica e coinvolgente.

L’evento prenderà il via con un’anteprima straordinaria il 15 maggio alle 21 presso il teatro comunale Sollima, con la partecipazione del pianista iraniano Ramin Bahrami, noto per le sue brillanti interpretazioni delle opere di Bach. L’incontro, intitolato “Oltre il presente: la visione di Bach” vedrà Bahrami coinvolto in una conversazione in musica con il critico musicale Stefano Valanzuolo di Rai Radio 3.

L’apertura ufficiale della kermesse avverrà il 16 maggio con una masterclass che vedrà la partecipazione di Ramin Bahrami insieme agi studenti del conservatorio di Trapani. alle 18, presso le cantine Florio, sarà invece la volta del rettore della Luiss Andrea Prencipe e dell’editorialista del corriere della sera Massimo Sideri, autori del libro “Il visconte cibernetico. Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale”.

“Aperitivo in teatro”, al teatro Biondo di Palermo

Il teatro Biondo di Palermo ha lanciato un’iniziativa innovativa che promette di unire l’esperienza teatrale a un momento conviviale e multisensoriale. Si tratta di “Aperitivo in Teatro”, un appuntamento che si svolgerà per sei venerdì a partire dallo scorso 2 febbraio fino al 17 maggio alle ore 19, prima delle recite serali degli spettacoli in programma.

L’evento prevede un ricco programma che include un cooking show tenuto dallo chef Francesco Piparo, la degustazione dei vini della cantina Feudo Disisa e l’ascolto di brani musicali eseguiti dagli allievi del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

L’idea è quella di creare un momento di condivisione e di arricchimento, dove il pubblico può gustare prelibatezze culinarie, apprezzare vini di qualità e godere della musica prima di immergersi nell’atmosfera suggestiva e coinvolgente delle rappresentazioni teatrali.

“La settimana delle culture”, Palermo

Dal 11 al 19 maggio, Palermo accoglie la tredicesima edizione della “Settimana delle culture”, un evento ricco di appuntamenti che celebra il patrimonio artistico, storico e culturale della città. Con decine di eventi tra mostre, spettacoli, proiezioni, presentazioni e convegni, la rassegna promette di offrire un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.

Il occasione del quattrocentesimo anniversario del “Festino”, la “Settimana delle culture” si unisce alle celebrazioni con appuntamenti specifici e un corteo storico che rievoca il dialogo tra il primo sovrano del Regno di Sicilia, Ruggero II di Altavilla, e la nipote Rosalia Sinibaldi. Questo evento simbolico offre un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella tradizione della città.

Un elemento distintivo di quest’anno è l’attenzione speciale rivolta agli artisti under 35, offrendo loro una vetrina per esprimere la propria creatività e affrontare temi importanti come le migrazioni. Attraverso i convegni, incontri, spettacoli e musica, i giovani talenti avranno l’opportunità di esplorare nuove prospettive e condividere le proprie visioni con il pubblico.

“Scenica Festival” a Vittoria

Dal 10 al 26 maggio, Vittoria si prepara ad accoglier la sedicesima edizione del “Scenica festival”, una rassegna che porta artisti da tutto il mondo a esibirsi nei suggestivi luoghi del centro storico della città. Con spettacoli di teatro, circo contemporaneo, musica, danza, workshop, incontri e installazioni, il festival di distingue per la sua multidisciplinarietà e la contaminazione di linguaggi artistici.

Complessivamente, saranno 27 le compagnie provenienti da diverse parti d’Europa, con circa 100 artisti che si esibiranno in più di 50 repliche, tra cui 6 prime nazionali e 7 prime regionali. Tra i nomi di rilievo che parteciperanno all’evento ci sono Cristiana Morganti, danzatrice solista del “Tanztheater” di Pina Bausch, il circo el grito in collaborazione con Wy Ming Foundation, Factory transadriatica con lo spettacolo “Hamelin” e la compagnia belga Doble Mandoble con lo spettacolo di nouvelle magie “Chapiteau magique”.

“Red head Sicily”, Catania

Il “Red head Sicily” è un festival unico nel suo genere, dedicato esclusivamente alle persone con capelli rossi naturali. Dopo cinque edizioni di successo in diverse località siciliane, il festival sbarca per una speciale edizione primaverile ai piedi dell’Etna, a Mascali, in provincia di Catania.

L’evento avrà luogo sabato 18 e domenica 1 maggio, offrendo un programma ricco di attività pensate appositamente per celebrare la bellezza e l’unicità dei capelli rossi. La manifestazione prendere il via alle 10 in piazza Duomo con la presentazione del festival e animazione, compresi balli di gruppo. Successivamente, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a un giro turistico tra i punti d’interesse della città, che fornirà un’occasione perfetta per scattare fotografie in un contesto suggestivo.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 15.30, la spiaggia di Mascali si trasformerà in un luogo di animazione e musica, con la possibilità di gustare alcune prelibatezze della cucina giapponese durante un momento sushi curato dal catanese rosso Ferdinando Ganci. Inoltre, sarà organizzato un incontro formativo con il medico dermatologo Maurizio Pettinato sul tema delle pelli chiare e i rischi del sole, offrendo preziosi consigli per la protezione della pelle.

La giornata di sabati si concluderà con uno spettacolo in piazza Duomo, arricchito da musica ed esibizioni artistiche dei partecipanti al festival. La domenica, partirà con un’escursione guidata sull’Etna, che includerà una tappa intermedia a Milo e una camminata da Piano Provenzano.