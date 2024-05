La presentazione del romanzo

Aspra, Sicilia, 1930. Un corpo senza vita giace sulla spiaggia. Ciò che sembra un tragico incidente si rivelerà ben presto l’inizio di un’indagine intricata e pericolosa, sullo sfondo di un’Italia dominata dal regima fascista. Cosa faresti se un semplice caso di cronaca si trasformasse in un intrigo internazionale con il potere di cambiare il corso della storia? Questa è la sfida che si trovano ad affrontare i protagonisti del romanzo, “Il delitto della Crocicchia – I misteri di Aspra”, un thriller ambientato nella Sicilia del ventennio fascista.

Alla presentazione del romanzo di Sergio Grimaldi, svoltasi a palazzo Chiaramonte – Steri di Palermo giorno 10 maggio, in numerosi hanno voluto porgere le congratulazioni allo scrittore per il suo debutto nel mondo della letteratura. “Quando iniziai a scrivere il mio romanzo, sentii che la storia entrava piano piano dentro di me – ha dichiarato l’autore – quello che i greci chiamavano “Entusiasmos“.

La forte suggestione del golfo di Aspra e i ricordi del padre, giovane balilla, hanno inspirato l’autore nel raccontare una storia che si intreccia col mistero. “Ho trasportato con la fantasia mio padre balilla negli anni ’30 nella colonia Cirincione e da un delitto realmente accaduto in quegli anni ho creato la mia storia” – ha spiegato Grimaldi -.





Sinossi

Sullo sfondo del Ventennio fascista, il ritrovamento di un corpo sulla spiaggia della Crocicchia smuove le acque apparentemente tranquille del borgo marinaro di Aspra. Oronzo Scordato, ispettore di polizia, ed Enrico Barruero, professore di ginnastica appassionato di investigazioni, danno vita a una doppia indagine e si contendono il diritto di scoprire la verità. Quello che inizialmente sembrava un ordinario fatto di cronaca, si rivelerà, dopo altri misteriosi delitti, un vero e proprio intrigo internazionale.

Perché la politica fascista si intromette con violenza nelle indagini? Cosa ha a che fare un piccolo borgo della costa palermitana con una profezia biblica che promette agli ebrei la Terra Promessa? Tra l’attività di una setta esoterica di stampo sionista, insospettabili depistaggi e un codice segreto nascosto tra le note di uno spartito musicale, emergerà una verità sconvolgente che mira a cambiare per sempre il corso della storia. Chi dei due investigatori avrà il privilegio di sollevare il velo del mistero?

L’autore

Sergio Grimaldi, palermitano di 65 anni, è insegnante di musica e pianista. Appassionato di storia della musica e di storia contemporanea, è sempre stato un cultore degli aspetti meno noti e nascosti del nostro passato. Esordisce come scrittore con questo romanzo.

Grande successo durante La Via dei Librai di Palermo

Una anteprima positiva per Il Delitto della Crocicchia. Il romanzo firmato dall’autore Sergio Grimaldi edito da Rossini di Milano è stato presentato con successo durante La Via dei Librai di Palermo.

Hanno presentato il dottor Antonio Rizzo e il professore Mirko Inserra. Al termine quasi tutti gli spettatori hanno preso una copia del libro, esaurendo la scorta in pochi minuti. Molte copie sono state particolarmente gradite a lettori stranieri, provenienti dalla Germania, Catalogna e Francia.