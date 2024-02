Gli eventi del weekend

Il mese di febbraio si preannuncia ricco di attività, esperienze, mostre e serate in musica per un’offerta di spettacoli pronti a soddisfare i gusti più distinti. Arriva il periodo più festoso, mascherato e colorato tanto caro ai bambini con attività, lavori creativi e animazione all’ Hop Hop market carnival in love in via Magliocco a Palermo. Ma c’è per tutti i gusti: da Balata potrai assistere ad esibizioni di artisti in chiave soul, pop e dance. O ancora, potrai visitare una mostra fotografica dell’artista Renato Pantaleo alla galleria Artétika. Potrai partecipare al “carnevale sociale“, questa volta con doppio appuntamento sia a Catania che a Palermo. E per ultimo, ma non per importanza, arriva la ‘Bubbles revolution‘ al Teatro Biondo di Palermo: la prima esibizione di Marco Zoppi e Rolanda con uno show inusuale con le bolle di sapone.

Hop hop market carnival in love

In via Generale Magliocco arriva l’Hop hop market carnival in love. Proprio come si intuisce dal nome, le festività chiave del mercatino sono il carnevale e la festa degli innamorati. A partire da giovedì 8 fino al 18 febbraio 2024, i più piccoli potranno partecipare ad attività, lavori creativi e animazione mentre, 20 gli spazi espositivi del mercatino dell’artigianato tra oggetti in legno, pietra lavica, ceramiche e borse artigianali pensati per gli innamorati.

Da venerdì a domenica è possibile visitare il market dalle 1o alle 20 mentre il sabato, dalle 10 a mezzanotte.

Concerti e live da Balata a Palermo

Da Balata- sicilian experience potrai godere di ottima musica. Grazie alla rassegna musicale che anima le serate del venerdì da Balata, il 9 febbraio sarà la volta del Teacup Time Project Trio, comporto da Filippo Cannino, Massimo Cali e Fabrizio Francoforte, che proporranno cover soul, pop e dance in chiave acustica.

Mostra fotografica, “infinitamente”

Il talento artistico si esprime in una nuova forma di comunicazione attraverso la mostra “infinitamente”, che sarà inaugurata sabato 10 febbraio alla galleria Artétika di Palermo. L’artista, musicista e musicoterapeuta, accompagna con i suoni i bambini autistici e non vedenti, creando un ponte emotivo e sensoriale unico.

La mostra, curata da Esmeralda Magistrelli e Gigliola Beniamino, presenterà una selezione di venti fotografie che raccontano un percorso narrativo intorno al concetto dell’infinitamente, fondamentale per Pantaleo nella sua pratica terapeutica. Le immagini esposte sono tracce di momenti in cui l’autore si è lasciato sorprendere dallo “stupore del viandante”, catturando visioni dal deserto del Sahara tunisino a Istanbul, da Berlino a Caltanissetta.

“infinitamente” promette di essere un’esperienza artistica che invita il pubblico a immergersi nelle visioni e nei suoi di Renato Pantaleo, esplorando le infinite possibilità della mente e dell’anima umana.

Il Carnevale Sociale

“Una per tutt3 e tutt3 per una” è il tema scelto per quest’anno: la sedicesima edizione del carnevale sociale accompagnerà bambini e adulti per le strade della città con cortei colorati e festosi e con l’occasione verranno si parlerà di diritti con le persone che abitano nei quartieri periferici e dove operano decine di associazioni, scuole, parrocchie che partecipano all’organizzazione, realizzando costumi e coinvolgendo la gente del luogo.

Anche a Catania verrà festeggiato il carnevale sociale: nei quartieri San Cristoforo e lungo la via Etnea, si potrà assistere a lunghi cortei mascherati volti al festeggiamento della festa in maschera.

Bubbles revolution al Teatro Biondo

Il talento e la magia di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite arrivano a Palermo per regalare al pubblico un’esperienza straordinaria che ha incantato spettatori in tutto il mondo. Dopo aver viaggiato per 60 paesi e affascinato oltre 400.000 persone, il duo di artisti porta il loro spettacolo “Bubbles revolution” al Teatro Biondo per due serate indimenticabili, sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Considerati tra i massimi bubbles artist internazionali e insigniti dell’ambito Merlin Award a New York, Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite promettono 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione.

Miles David jazz club

La serata di venerdì 9 febbraio sarà allietata dal quartetto del brillante sassofonista Orazio Maugeri, composto da Valerio Rizzo al piano, Gabrio Bevilacqua al basso e Paolo Vicari alla batteria. Mentre sabato 10, il paco del Miles Davis jazz club si trasformerà in un palcoscenico per un emozionante tributo jazz alla musica napoletana, con la voce di Cocò Gulotta, la tromba di Benny Amoroso, il sax di Marcello Cinà, il piano di Joe Costantino, il contrabbasso di Giacomo Bertuglia e la batteria di Maurizio Gula. Un weekend quindi, ricco di spettacoli e di emozioni per gli amanti del jazz e della musica.

Orchestra Sinfonica siciliana, Teatro Politeama Garibaldi

Con un’atmosfera carica di emozione e aspettativa, l’Orchestra sinfonica siciliana si prepara ad un nuovo appuntamento nella splendida cornice del Politeama Garibaldi di Palermo. Venerdì 9 febbraio alle 21, sotto la direzione del talentuoso GEorgios Balatsinos, l’orchestra si esibirà in un programma dedicato ai grandi compositori del novecento e al modernismo italiano. Il tutto replicato anche il 10 febbraio alle 15.30.

Carmen Avellone & Brass Youth Jazz Orchestra, Teatro Santa Cecilia

Con una miscela di suoni e stili provenienti da tutto il continente americano, l’emozionante spettacolo “America on the road” promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile. Carmen Avellone e Brass Youth Jazz Orchestra, sotto la direzione del maestro Vito Giordano, si preparano a incantare gli spettatori con un repertorio che spazia dal folk canadese di Joni Mitchell alla bossa brasiliana di Jonim passando per il Divieland di New Orleans, il country di Nashville, gli standard di New York e l’R&B di Detroit.

Le note di questo straordinario concerto risuoneranno al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo il 9 e il 10 febbraio alle 21.30.

Carnevale in stile medievale, Villa Filippina

Il fascino del Medioevo si mescolerò con l’incanto delle principesse Disney e dei Supereroi Marvel al “carnevale in stile medievale” che prenderà vita sabato 10 e domenica 11 febbraio nel suggestivo parco Villa Filippina. Il programma dell’evento prevede momenti show, come il grande spettacolo di bolle di sapone offerto da Le Cinque Rouge sabato alle ore 12.00 nel prato della villa.

Inoltre, sabato e domenica, al planetario si terrà la festa di carnevale dedicata a ipiù piccoli, con balli, sfilate, giochi e animazione per i bambini.