Gli eventi in programma

Il mese di marzo a Palermo si colora di note e spettacoli, regalando agli abitanti della città un’ampia scelta di eventi culturali da non perdere. Dalle esibizioni musicali sotto ai portici di via Mariano Stabile alle performance teatrali, passando per le serate dedicate alla danza e alla lirica, c’è un’offerta variegata che promette di soddisfare ogni gusto e preferenza. Fra commedie teatrali, esibizioni di musica classica e il musical del 9 marzo a piazza Verdi, Palermo si prepara ad accogliere artisti di fama nazionale e internazionale, regalando al pubblico momenti di arte e divertimento.

Spazio art gallery, portici via Mariano Stabile

Il fascino della musica classica si diffonde tra i portici di via Mariano Stabile, trasformando uno dei salotti urbani più rinomati della città in uno spazio dedicato all’arte e alla cultura. Il nuovo Spazio stabile art gallery, gestito di Confartigianato Palermo, si prepara ad accogliere, sabato 9 marzo dalle ore 18 alle 21, un quartetto di talentuosi musicisti che si esibiranno con interpretazioni del repertorio classico. I violinisti Mattia Arculeo e Alice Rosapane, il violinista Francesco Montalto e il violoncellista Ferdinando Preianò regaleranno al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente.

E ancora, domenica 10 marzo, alle 9.30, verrà inaugurato il mercato contadino all’interno della spazio stabile art gallery. Un’iniziativa che punta a valorizzare i prodotti agroalimentari locali e promuovere la tradizione culinaria del territorio.

“sBANDAti”, teatro Agricantus

Ernesto Maria Ponte, comico palermitano, torna al suo grande amore: la musica. Dall’8 marzo e nei weekend fino al 28 aprile, sarà protagonista al teatro Agricantus di Palermo con lo spettacolo “sBANDAti”. Insieme alla A-social band, Ponte compirà un viaggio nella storia della canzone italiana, interpretando grandi successi e alternando monologhi comici e parodie.

Attraverso la musica, Ponte esaminerà in chiave comica il mondo della canzone pop contemporanea, confrontandolo con i classici della musica italiana degli anni ’60 in poi. Lo spettacolo includerà parodie e cover cantate in modo originale, toccando diversi generi musicali e reinterpretando brani celebri in chiave comica. L’artista si cimenterà anche con brani originali, giocando con la trap e l’autotune. Tra i brani proposti ci saranno omaggi ad artisti come Britti, Giorgia, Giorgio Gaber e Buena vista social club.

Concerto dell’8 marzo, teatro Massimo

Il concerto dell’8 marzo all’orchestra del teatro Massimo sarà un evento dedicato alle compositrici dell’ottocento, un omaggio alla musica femminile che ha lasciato un’impronta significativa nella storia della musica classica. La Fondazione Teatro Massimo propone venerdì 8 marzo alle 20.30 in foyer un concerto tutto al femminile diretto dalla direttrice d’orchestra slovena Mojca Lavrencic.

La serata inizierà con l’ouverture dell’opera “Erwin and Elmire” della duchessa Anna Amalia di Sassonia-Weimar-Eisenach, una figura di spicco che ha collaborato con Goethe. Seguirà l’ouverture in do maggiore di Fanny Meldelssohn, talentuosa compositrice rimasta nell’ombra del fratello Felix. La sinfonia n.3 in solo minore op.36 di Louise Farrec, pioniera come prima docente d’Europa al conservatorio di Parigi; infine, l’ouverture n.2 in re maggiore di Emilie Mayer, celebre per le sue numerose composizioni per orchestra.

“La leggenda di Belle e la Bestia”, teatro Massimo

Dopo il grande successo ottenuto nelle passate due stagioni teatrali, torna in scena lo spettacolo “La leggenda di Belle e la Bestia”. Il musical ha avviato una nuova tournée nazionale che toccherà numerose città italiane, tra cui anche Messina. Il 9 marzo 2024, alle ore 17.15 e alle 21, sarà il teatro Massimo ad ospitare lo spettacolo.

Le vicende della dolce Belle tornano in una versione inedita per la terza stagione, offrendo nuove emozioni e spunti narrativi. Lo spettacolo trasporta il pubblico dalla risata alla commozione, creando magia attraverso la fusione di realtà e immaginazione che solo il teatro sa regalare.

Concerto di Karima, Walter Ricci e Germano Seggio, teatro Santa Cecilia

In occasione della festa della donna, Germano Seggio si esibirà domani, venerdì 8 marzo alle ore 21.30, come artista di apertura al concerto di Karima con Walter Ricci al teatro Santa Cecilia. L’evento fa parte della rassegna di concerti extra series di Brass, un’iniziativa che promuove la valorizzazione artistica, culturale e sociale per la tutela dei beni monumentali cittadini.

Il talentuoso chitarrista e compositore Germano Seggio si è guadagnato un posto tra i finalisti del premio come miglio video musicale ai prestigiosi “Rome music video awards” con il suo singolo “Freesias”. Durante la serata di venerdì 8 marzo, Germano eseguirà dal vivo alcune delle sue composizioni, inclusa la recente “Freesias” che anticipa l’uscita del suo prossimo album intitolato “PaGe”, insieme al brano “Wicked Game”.

