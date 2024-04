Gli eventi in programma in Sicilia

La prima settimana di aprile si conclude con il festival del cinema “I-Fest” a Palermo e con spettacoli e intrattenimento in giro per tutta la Sicilia. Sabato 6 e domenica 7, al teatro Massimo si esibirà la cantautrice Levante con due serate all’insegna della musica, ad Alcamo è in programma il “Ciokowine”, la festa del cioccolato e del vino, e poi, show di ogni genere tra Caltanissetta e il capoluogo siciliano su temi di attualità quali la guerra e le politiche internazionali. Di seguito scopriamo gli appuntamenti selezionati e proposti da BlogSicilia.

I-Fest international film festival, Palermo

Il I-Fest international film festival, l’innovativo evento culturale cinematografico, sta per tornare a Palermo con una nuova edizione ricca di appuntamenti. Dal 7 al 14 aprile, la città ospiterà una serie di eventi dedicati al cinema, tra concorsi, rassegne e anteprime, culminando nella serata di gala il 13 aprile al cinema De Seta, che vedrà la presentazione del celebre regista spagnolo Albert Serra.

Organizzato dall’Italian film insitute e dal White side group, il festival è diretto artisticamente da Giuseppe Panebianco e operativamente da Glauce Valdini, e gode dell’alto patrocinio del parlamento europeo. Numerose location in città accoglieranno le varie attività del festival, tra cui i cantieri culturali alla Zisa con il cinema De Seta, la sala Wenders del Goethe-Institute, il centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia e il palazzo Bonocore in piazza Pretoria e lo storico cinema Gaudium.

L’apertura del festival avverrà domenica 7 aprile alle ore 10.30 al centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia ai cantieri culturali alla Zisa, con la proiezione del film giapponese “Oshin” di Shin Togashi, in collaborazione con l’istituto giapponese di cultura e l’associazione Sicilia Giappone.

“Ciokowine” Fest, villaggio enogastronico, Alcamo

Il Ciokowine fest 2024 è pronto a deliziare gli amanti del cioccolato e del vino ad Alcamo, dal 5 al 7 aprile, in un evento promosso dalla Cna di Trapani in collaborazione con l’associazione Sts e con il patrocinio del comune di Alcamo. Il villaggio enogastronomico ospiterà prodotti artigianali siciliani, show cooking, laboratori, concerti, spettacoli e intrattenimento per tutte le età, trasformando piazza Ciullo ed il collegio dei gesuiti in un vero e proprio paradiso per i sensi.

L’incontro tra le eccellenza di Modica, con il suo celebre cioccolato, e di Alcamo, con i suoi rinomati vini, rappresenta l’essenza del Ciokowine fest, che celebra le radici storiche della due città appartenenti alla stessa contea dei conti di Modica. La cerimonia di apertura si terrà il 5 aprile, presso l’aula consiliare del comune di Alcamo, con la partecipazione di rappresentanti delle due città, della Cna, del consorzio per la tutela del cioccolato di Modica igp e personalità della cultura siciliana.

“Mammuzza..fimmini di Sicilia, teatro Regina Margherita Caltanissetta

Il 5 aprile alle ore 21, verrà presentato lo spettacolo “Mammuzza..fimmni di Sicilia”, un concerto che si trasforma in un viaggio emozionante attraverso la memoria e la storia della Sicilia, narrata attraverso il simbolico personaggio della “mammuzza”. Ernesto Cerrito e Antonello Capodici saranno i protagonisti di questo spettacolo, che si propone di esplorare le molteplici sfaccettature della Sicilia, rappresentata come una donna, una madre, una figura ricca di mistero e profondità.

I versi immortali di poeti siciliani come Ibn Hamdis, Lucio Piccolo, Ignazio Buttitta, Giuseppe Pietrè, Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello saranno recitati da Antonello Capodici e Valentina Botta, creando un connubio perfetto tra musica e poesia. Lo spettacolo si propone di reinterpretare in chiave moderna e innovativa le tradizioni musicali siciliane, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Levante in concerto, teatro Massimo Palermo

Levante, la talentuosa cantautrice e autrice siciliana, festeggia dieci anni di carriera musicale con il lancio del suo quinto album intitolato “Opera futura”. Con quattro album già all’attivo, Levante si prepara a stupire il pubblico con un progetto che promette di essere innovativo e coinvolgente.

“Opera futura nei teatri” farà tappa anche in Sicilia. Dopo aver iniziato il giro di concerti a marzo da Livorno, Levante si esibirà il 6 e il 7 aprile al teatro Massimo di Palermo, regalando ai suoi fan siciliani un’esperienza musicale indimenticabile.

“Kamikaze” lo spettacolo al teatro Biondo, Palermo

Il teatro Biondo di Palermo accoglie in prima nazionale lo spettacolo “Kamikaze – assocerò sempre la tua faccia alle cose che esplodono” di Emanuele Aldrovandi, con la regia di Marco Lorenzi. Dopo il successo della prima assoluta al teatro nazionale croato Ivan de Zajc di Fiume e una breve tournée nella penisola d’Istria, lo spettacolo andrà in scena fino al 14 aprile.

“Kamikaze” è un’opera innovativa che unisce cinema e teatro per raccontare una storia attualissima, invitando il pubblico a riflettere su questioni di grande importanza per il presente e il futuro, oscurati da venti di guerra e politiche internazionali miopi. La produzione, frutto della collaborazione tra il teatro Biondo di Palermo e il teatro nazionale croato, vede protagonisti attori e attrici della compagnia stabile del dramma italiano di Fiume insieme a tre italiani, tra cui le siciliane Aurora Cimino ed Elettra Del Castillo.

“Zodiac. Palermo e gli astri”, Palermo

Sabato 6 aprile, Palermo si prepara ad accogliere un evento unico e affascinante: “Zodiac. Palermo e gli astri”, un percorso di lettura e indagine organizzato dall’associazione Tacus, che promette di portare i partecipanti in un viaggio tra astri, miti e archetipi.

L’iniziativa si propone di esplorare il legame ancestrale che lega l’uomo alle stelle, attraverso una passeggiata suggestiva che si snoderà nel cuore della città. Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come i corpi celesti influenzino non solo il paesaggio urbano, ma anche la psiche umana, creando una costante raffigurazione metaforica del cosmo. Il raduno è previsto per le 16.30 a Porta Nuova, da dove partirà la passeggiata guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta di antichi miti legati ai segni zodiacali e alla loro presunta influenza sulla vita quotidiana.

