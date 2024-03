Il primo fine settimana di marzo è caratterizzato da cabaret, tributi ad artisti e musica dal vivo e altri appuntamenti musicali come uno dei capolavori sinfonici del novecento, la “Terza sinfonia” di Gustav Mahler al teatro Massimo di Palermo. Per gli appassionati del genere “filìn”, un’evoluzione del jazz del bolero, sabato 2 marzo replicherà al real teatro Santa Cecilia, Aymée Nuviola, vocalist di fama internazionale. Di seguito, gli appuntamenti in programma nel weekend.

“Il castello degli errori”, teatro Libero

Il teatro Libero di Palermo ospita “il castello degli errori”, uno spettacolo che mette in scena una divertente storia con un importante messaggio educativo. La pièce, in scena il 3 marzo 2024 alle 17, racconta le avventure dei protagonisti Alice e Benny, due fratelli alle prese con errori grammaticali che li conducono in un mondo pieno di giochi e trabocchetti legati alla lingua italiana.

La regia di Salvo Dolce e le interpretazioni di Giada Costa, Giuseppe Vignieri e Nicolò Prestigiacomo promettono di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta delle sfumature della lingua italiana. Lo spettacolo si propone di trasformare l’apprendimento della lingua in un’esperienza divertente e coinvolgente per i giovani spettatori.

Aymée Nuviola, real teatro Santa Cecilia

La talentuosa vocalist cubana Aymèè Nuviola torna a Palermo con due concerti che promettono di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso la sonorità e le tradizioni della capitale cubana. Sabato 2 marzo alle 21.30 presso il real teatro Santa Cecilia, l’artista offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nella magia della musica cubana reinterpretata dalla voce di Aymèe Nuviola.

il repertorio proposto include classici intramontabili e brani del genere “filìn”, una particolare evoluzione del jazz del bolero nata negli anni quaranta e ancora oggi capace di incantare gli ascoltatori con la sua intensità e profondità emotiva.

Musica jazz, Miles Davis jazz club

Per gli amanti della musica jazz, il solito appuntamento settimanale in via Enrico Albanese. Sabato 2 marzo, Roberta Genna e il suo quartetto proporranno un repertorio che spazia dal jazz degli anni trenta e quaranta al jazz moderno, passando per la bossa nova e il latin jazz.

Mentre, sabato 29 marzo, il Miles David jazz club propone il tributo jazz a Pino Daniele con Federica Amoroso, Benny Amoroso, David Baron Stevens, Joe Costantino, Giacomo Bertuglia e Maurizio Gula.

La “Terza sinfonia” di Gustav Mahler, teatro Massimo

Il teatro Massimo di Palermo si prepara ad accogliere un evento straordinario nella sua stagione dei concerti. Sabato 2 marzo alle 10.30, il direttore d’orchestra tedesco Ingo Metzmacher farà il suo atteso ritorno sul palco del prestigioso teatro per dirigere uno dei capolavori sinfonici del novecento: la “Terza sinfonia” di Gustav Mahler.

Laboratori e visite guidate, Pinacoteca di Villa Zito

Sabato 1 marzo, la Pinacoteca di Villa Zito propone due appuntamenti ideati per il pubblico di tutte le età: alle 17, visita guidata su prenotazione alla mostra “Antonio Sanfilippo”. Segni, forme, sogni”, che racconta la storia artistica di un grande protagonista dell’arte astratta in Italia. La visita durerà 60 minuti.

Alle 18, laboratorio su prenotazione per bambini dal titolo “La santuzza di Palermo”, ispirato alla mostra “Le estasi di Santa Rosalia”. I partecipanti avranno l’opportunità di riprodurre elementi iconografici della patrona utilizzando diversi materiali.

