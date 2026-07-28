Dopo l’apertura dello svincolo Roccella Forum Brancaccio qualche mese or sono, apre anche lo svincolo analogo in direzione opposta, quello in uscita da Palermo. Sono stati completati i lavori dello svincolo Brancaccio (Porta Sud) che consentirà un collegamento più efficiente con l’autostrada A19 Palermo-Catania, migliorando, anche, l’accessibilità ai quartieri di Brancaccio e Roccella, al centro commerciale Forum e alle aree produttive e commerciali della zona sud della città.

L’apertura rimandata di qualche settimana

L’apertura di questo tratto avverrà nelle prossime settimane, ovvero dopo il completamento delle procedure tecniche e amministrative necessarie alla piena entrata in esercizio dell’opera che è stata finanziata con 5 milioni di euro dai fondi del PNRR.

La soddisfazione di sindaco e assessore

“Esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione di un intervento atteso da decenni – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando –. Un progetto che, dopo un lungo percorso amministrativo, diventa finalmente un’infrastruttura concreta e strategica per la mobilità di Palermo e per il rilancio della zona sud della città. L’opera, programmata negli anni Ottanta, è rimasta per decenni in attesa di una concreta realizzazione. Questa Amministrazione ha avuto la determinazione di riprendere in mano il progetto, riconoscendone la strategicità e nel 2022 la Giunta comunale ha accelerato l’iter amministrativo, consentendo l’avvio dei lavori grazie anche alle risorse del PNRR. Nell’ottobre 2025 è stato aperto al traffico il ramo lato Forum, mentre, con la conclusione dei lavori del lato monte, si completa l’intera infrastruttura che sarà in grado di dare benefici a chi si muove da e per la città”.

Un tassello fondamentale per la viabilità

“Un altro tassello fondamentale per la Seconda Circoscrizione, sempre targato Amministrazione Lagalla e frutto dell’ottimo lavoro dell’assessore Orlando. Lo svincolo Brancaccio – Porta Sud rappresenta infatti un nodo strategico della viabilità cittadina, sia per l’immissione e l’uscita dall’autostrada A19 in direzione Catania, sia per il collegamento con un’area che sta diventando sempre più industriale e produttiva” dice il presidente della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico.

“Con la conclusione dei lavori, si completa un intervento atteso da decenni: nuova viabilità, nuovi impianti di illuminazione e una migliore accessibilità ai quartieri di Brancaccio e Roccella, al centro commerciale Forum e alle aree produttive della zona sud della città”.

Altre aperture stradali in vista

“È inoltre prevista l’apertura della bretella di via Messina Montagne, che passerà dietro la stazione Roccella, consentendo a residenti e lavoratori di muoversi con maggiore facilità e di invertire la marcia senza criticità. L’assessore ha già posto attenzione anche alla possibilità di risolvere l’annoso problema dell’allargamento del tratto finale della stessa via Messina Montagne, una richiesta che i cittadini avanzano da molti anni.

Tassello dopo tassello, la Seconda Circoscrizione sta vivendo una trasformazione profonda: infrastrutture, mobilità, servizi. Un percorso che testimonia la determinazione dell’Amministrazione comunale nel migliorare il volto della città e nel dare risposte concrete ai territori”.