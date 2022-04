proviene dalla diocesi di albano

Sarà monsignore Gualtiero Isacchi il nuovo pastore della diocesi di Monreale. Ad annunciarlo l’attuale arcivescovo Michele Pennisi, che rimarrà come amministratore apostolico fino al suo insediamento.

L’annuncio al Palazzo Arcivescovile

Pennisi, per comunicare l’annuncio, ha riunito nel Palazzo Arcivescovile il Collegio dei consultori, il Consiglio presbiteriale, gli impiegati della Curia arcivescovile, il segretario del Consiglio pastorale diocesano, il segretario della Consulta delle aggregazioni laicali.

Chi è monsignor Gualtiero Isacchi

La nuova guida della Chiesa monrealese arriva dalla diocesi di Albano in cui svolge il ruolo di vicario per la Pastorale. Monsignor Isacchi si è distinto per la sua attenzione alla partecipazione dei giovani nella vita ecclesiastica, un impegno nel rinnovamento dell’iniziazione cristiana ispirata all’esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”.

Pennisi ha trascorso 9 anni nella diocesi di Monreale

Monsignor Pennisi lascia la diocesi di Monreale per sopravvenuti limiti di età. Lo scorso 23 novembre, al compimento dei 75 anni, aveva chiesto a Papa Francesco la rinuncia all’incarico pastorale. Nove anni trascorsi nella diocesi monrealese in cui si è distinto per l’impegno in favore della cultura della legalità.

La gratitudine del presidente del Consiglio comunale di Monreale

“La nostra comunità – ha detto il presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia – è lieta di accogliere monsignore Gualtiero Isacchi che il Santo Padre, cui va la nostra gratitudine filiale, ha scelto per la nostra diocesi. Ringrazio sua eccellenza monsignor Pennisi per questi nove anni di azione pastorale al servizio della nostra collettività. Il suo impegno in favore della cultura della legalità e dei temi sociali ha lasciato il segno. Diamo il benvenuto a monsignore Isacchi che sono certo continuerà l’opera di rinnovamento, a partire dalle nuove generazioni, di cui ha dato prova nella diocesi di Albano, in cui così bene ha operato come vicario per la Pastorale. La nostra comunità ha bisogno di guardare al futuro, consapevole del suo passato. Ad entrambi va la mia gratitudine”.

Il benvenuto di Musumeci

“La Sicilia accoglie con entusiasmo monsignor Gualtiero Isacchi, nuovo arcivescovo di Monreale, al quale rinnovo il benvenuto mio e dell’intero governo regionale, dopo averlo sentito stamane al telefono. La Chiesa monrealese troverà certamente in lui guida esperta e attenta ai problemi del territorio, ma anche alle notevoli ricchezze culturali e artistiche qui custodite da secoli. Un sincero ringraziamento va a monsignor Michele Pennisi per questi nove anni preziosi di ministero episcopale e di impegno pastorale e civile, sempre attento alla promozione della cultura della legalità e ai problemi sociali della comunità”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.