Un'occasione per verificare lo stato degli interventi

Si è svolto questa mattina, presso l’area industriale di Carini, un incontro operativo tra istituzioni e imprenditori del comprensorio. Al centro del confronto, alcune varianti progettuali ai lavori di ammodernamento già avviati.

Hanno partecipato all’incontro l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il commissario straordinario dell’IRSAP Sicilia Marcello Gualdani, il direttore dell’Irsap Gaetano Collura, insieme ai tecnici, al direttore dei lavori e agli imprenditori interessati.

L’evento ha rappresentato un momento di verifica sullo stato degli interventi e un’occasione di dialogo diretto con chi opera quotidianamente nell’area produttiva.

Le modifiche alla viabilità per migliorare il traffico pesante

La proposta principale emersa durante il confronto riguarda la rimodulazione di alcune strade interne. In particolare, si prevede di restringere i marciapiedi per consentire l’allargamento dell’asse viario, con l’obiettivo di migliorare il flusso veicolare in un’area caratterizzata da un intenso traffico di mezzi pesanti.

La proposta è stata accolta dagli imprenditori, che hanno evidenziato l’esigenza di una viabilità più efficiente per sostenere le attività logistiche e produttive. Durante l’incontro sono emerse anche ulteriori richieste, che saranno oggetto di approfondimento tecnico.

“Siamo oggi qui – ha detto Tamajo – perché ogni tanto è nostra consuetudine fare un passaggio per comprendere l’andamento dei lavori. Su questa area industriale abbiamo investito cospicue risorse, abbiamo investito i fondi FSC. Abbiamo utilizzato i fondi ZES, per avviare un percorso di lavori di ammodernamento dell’intera area industriale”.

Gualdani: “Ascoltiamo le richieste degli imprenditori”

Per il commissario dell’Irsap Marcello Gualdani, “È molto importante che le istituzioni siano a stretto contatto con coloro che operano nel sistema produttivo e noi come assessorato e Irsap, ascoltiamo le richieste degli imprenditori e, se possibile, le accogliamo volentieri. In questo caso l’ampliamento dell’asse viario di alcune strade permetterà un migliore flusso degli autoarticolati. Vi sono delle altre segnalazioni degli imprenditori che saranno verificate nella loro fattibilità.”

Il confronto diretto tra istituzioni e operatori economici si conferma dunque uno strumento essenziale per orientare gli interventi infrastrutturali. Le ulteriori richieste avanzate dagli imprenditori saranno ora valutate dai tecnici dell’Irsap, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e sostenibili.