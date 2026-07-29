Un nuovo sistema di monitoraggio per la tutela degli ecosistemi marini

L’Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine e l’Università degli studi di Palermo, attraverso il Laboratorio di ecologia del dipartimento di scienze della terra e del mare (DiSTeM), hanno avviato un progetto avanzato di monitoraggio ambientale con l’installazione della boa scientifica “Sea Sentinel”. La nuova strumentazione è progettata per acquisire in continuo le principali variabili ambientali, fornendo dati essenziali per valutare lo stato di salute degli habitat marini presenti all’interno dell’Amp. Grazie a sensori dedicati, il sistema rileverà in tempo reale informazioni utili alla valutazione dello stato ecologico degli ecosistemi, con particolare attenzione agli habitat prioritari: praterie di posidonia oceanica, coralligeno e foreste macroalgali.

I dati raccolti saranno disponibili al pubblico sul sito dell’Area marina protetta in una sezione dedicata. La boa, posizionata nei pressi dell’isolotto di Isola delle Femmine, è alimentata da pannelli solari e batterie che ne garantiscono il funzionamento in autonomia per lunghi periodi, riducendo la necessità di interventi di manutenzione. Il monitoraggio costante della posidonia oceanica, specie protetta e habitat prioritario del Mediterraneo, rappresenta un elemento fondamentale per individuare tempestivamente eventuali condizioni di stress, come le ondate di calore o gli effetti dei cambiamenti climatici, consentendo l’attivazione di misure efficaci di prevenzione e tutela.

Sinergia tra istituzioni e ricerca

L’installazione della boa scientifica conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca ed enti preposti alla tutela del mare. Il progetto rappresenta un investimento strategico nella conoscenza scientifica e nella gestione sostenibile dell’Area marina protetta, contribuendo alla protezione di uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. L’Amp Capo Gallo – Isola delle Femmine rinnova così il proprio impegno nella promozione della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della tutela dell’ambiente marino, nella consapevolezza che conoscere il mare è il primo passo per proteggerlo e consegnarlo integro alle future generazioni.

Riposizionamento delle boe e disposizioni per l’ormeggio

Sono concluse le operazioni di riposizionamento delle boe di ormeggio di colore rosso collocate a: Isolotto zona Sud, Isolotto zona Ovest, Punta Matese, Barcarello e Fossa del Gallo. I diportisti possono ormeggiare previa prenotazione sul sito dell’Amp. Per la stagione in corso l’ormeggio è gratuito. Si ricorda che è vietato ormeggiare alle boe di delimitazione di colore giallo e alla boa scientifica “Sea Sentinel”, facilmente riconoscibile per la dicitura “boa scientifica” riportata sulla struttura.