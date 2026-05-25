Va avanti il piano di riqualificazione delle aree industriali siciliane avviato dal governo Schifani e da attuato dall’Irsap per rendere più competitive e attrattive le infrastrutture produttive dell’Isola. Stamattina, nell’agglomerato di contrada San Biagio a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, sono partiti i lavori per migliorare viabilità, sicurezza e funzionalità dell’area produttiva.

Erano presenti l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il commissario dell’Irsap Marcello Gualdani, amministratori locali, rappresentanti istituzionali e imprenditori del territorio.

Nuovo segnale di attenzione nei confronti delle imprese

“Questo intervento – ha dichiarato Tamajo – è un segnale concreto di attenzione verso le imprese e i territori dell’entroterra siciliano. Investire nelle aree industriali significa creare condizioni migliori per chi fa impresa, attrarre nuovi investimenti e generare occupazione. Stiamo lavorando in tutte le province affinché la Sicilia possa diventare sempre più competitiva e moderna dal punto di vista produttivo”.

“Gli interventi infrastrutturali – ha aggiunto l’assessore – devono essere accompagnati da una visione strategica più ampia. Le Zes, i fondi europei e i nuovi bandi regionali sono strumenti fondamentali, ma servono anche strade sicure, servizi efficienti e aree industriali funzionali. Solo così possiamo dare fiducia agli imprenditori e favorire crescita reale. L’obiettivo è costruire una Sicilia che sappia trattenere imprese, attrarre investimenti e valorizzare i propri territori produttivi. Oggi a Lercara Friddi facciamo un passo importante in questa direzione”.

Attenzione allo sviluppo dei territori

Gli interventi nell’agglomerato industriale di Lercara Friddi interesseranno la rete viaria interna, con il rifacimento del manto stradale, il miglioramento del sistema di illuminazione pubblica, opere di drenaggio e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti.